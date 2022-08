Sechzig wochenlang ohne Steinhart

Der überzeugende Sieg der Münchner Löwen am Dienstag gegen Meppen brachte einen dicken Wermutstropfen mit sich.

Drittliga-Tabellenführer 1860 München muss mehrere Wochen auf Leistungsträger Phillipp Steinhart (30) verzichten.

Wie der Traditionsklub am Mittwoch mitteilte, erlitt der Linksverteidiger beim 4:0-Sieg über den SV Meppen am Dienstag eine Knieverletzung. Eine eingehende Untersuchung durch die Mannschaftsärzte habe am Mittwoch Klarheit erbracht.

Steinhart hatte die Löwen gegen die Emsländer als Kapitän aufs Feld geführt, in der 76. Minute war er verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Der Routinier und ehemalige U-Nationalspieler ist seit 2017 wieder für 1860 München aktiv, für das er bereits zwischen 2011 und 2014 spielte.