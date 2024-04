"Sechs Endspiele": Halle droht der Verlust der ganzen Mannschaft

Neuer Trainer, alte Sorgen: Beim Halleschen FC hat sich die Lage nach dem Debüt von Trainer Stefan Reisinger nicht verbessert, die Ausgangslage ist vielmehr schlechter geworden. Dem HFC droht der Abstieg - und damit ein kompletter Umbruch.

Von einer "schwierigen Situation" sprach Reisinger, als er vergangene Woche das sportliche Kommando beim Halleschen FC von Sreto Ristic übernommen hatte. Nach dem 0:2 gegen Aufstiegsaspirant Ulm ist der Rückstand auf das rettende Ufer gar auf fünf Punkte angewachsen, die Lage nicht mehr nur schwierig, sondern sechs Spieltage vor Saisonende prekär. Zumal auch die Tordifferenz (-17) deutlich schlechter ist als die der Konkurrenz.

"Wir wollten hinten dicht stehen und kompakt verteidigen", meinte Reisinger nach dem Spiel, das ist seinem Team nur bedingt gelungen. In der Offensive hatte Halle nicht wirklich was zu bieten, sein Team habe sich "an einer sehr gut organisierten Abwehr der Gäste die Zähne ausgebissen", konstatierte der HFC-Coach.

Die Zeichen deuten Richtung 4. Liga - und auch auf einen großen Umbruch hin. Laut Mitteldeutsche Zeitung soll nur ein Spieler einen gültigen Vertrag für die Regionalliga haben, der Verlust einer ganzen Mannschaft drohe somit.

"Hier kann man viel bewegen, und ich will vorneweg marschieren", hatte Reisinger bei seinem Amtsantritt erklärt. Ob er das auch bei einem Abstieg noch machen kann, ist fraglich. Denn auch der Coach sowie Sportchef Thomas Sobotzik sollen keinen gültigen Kontrakt für die 4. Liga haben.

Noch bleiben Halle sechs Spiele Zeit, das Unheil zu verhindern, nach zwölf Jahren nicht mehr in der 3. Liga vertreten zu sein. "Die Mannschaft hat mehrfach gezeigt, was sie leisten kann", sagte Präsident Jürgen Fox. "Dies gilt es jetzt auch wirklich abzurufen - und zwar von jedem Spieler, in jedem der sechs Endspiele." Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das erste für den HFC bei Viktoria Köln an.