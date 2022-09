Buhrufe, Fumbles, Fehlschuss: Wilson verliert bei der Rückkehr nach Seattle

Bei seiner Rückkehr nach Seattle hat Quarterback Russell Wilson mit den Denver Broncos bei den Seahawks eine 16:17-Niederlage kassiert - auch weil er in den entscheidenden Momenten vom Feld geholt wurde.

Wilson wurde an seiner jahrelangen Wirkungsstätte bereits beim Aufwärmen mit Buh-Rufen und Pfiffen empfangen. Am Ende machte er trotzdem beinahe das, was er über so viele Jahre im Seahawks-Trikot gemacht hatte: sein Team mit einem späten Drive zum Sieg führen. Doch als die Broncos eine Minute vor Schluss bei 4&5 in der gegnerischen Hälfte standen (mit noch allen Auszeiten), entschied sich Head Coach Nathaniel Hackett, Wilson vom Feld zu holen. Stattdessen ließ er Kicker Brandon McManus aus stolzen 64 Yards zum Field-Goal-Versuch antreten - und der ging links vorbei.

Hacketts Entscheidung sorgt für Diskussionen

"Ich denke nicht, dass es die falsche Entscheidung war", sagte Wilson nach der überraschenden Niederlage gegen das Team, bei dem er die ersten zehn Jahre seiner schillernden NFL-Karriere verbracht hatte. Hacketts Entscheidung in seinem ersten Spiel als Head Coach sorgte trotzdem für Diskussionen. "Ich habe nicht gedacht, dass wir so viele Yards geholt hätten", erklärte Hackett selbst. Seit 1991 landeten in der NFL allerdings von 35 Field-Goal-Versuchen aus mindestens 64 Yards nur zwei zwischen den Stangen.

"Ich war überrascht, dass sie Russ runtergenommen haben", sagte Wilsons langjähriger Head Coach Pete Carroll. Wilsons Nachfolger Geno Smith (23/28, 195 Yards, 2 TD) lieferte eine starke erste Hälfte ab, warf Touchdownpässe auf die Tight Ends Will Dissly und Colby Parkinson und blieb ohne Interception.

Broncos leisten sich zwei Fumbles an der 1-Yard-Linie - Adams verletzt runter

Wilson warf beim Broncos-Debüt zwar Pässe für 340 Yards (29/42), brachte aber nur einen Touchdown zustande. Und das, obwohl die Gäste in der zweiten Halbzeit mehrfach in der Redzone standen. Gleich zweimal unterlief ihnen ein Fumble an der gegnerischen 1-Yard-Linie.

Nachdem alle Divisionsrivalen am Sonntag verloren hatten, finden sich die Seahawks nach Week 1 an der Spitze der NFC West wieder. Kommende Woche geht es nach San Francisco. Dann wahrscheinlich ohne Safety Jamal Adams, der sich im zweiten Viertel bei einem Blitz gegen Wilson am Knie verletzte und vom Feld gefahren werden musste.