Schwierige Vorbereitung für die U 21 des Hamburger SV

Bläst der Hamburger SV II zur Jagd auf den VfB Lübeck? Zumindest soll die Drittligalizenz beantragt werden, während der Rothosen-Nachwuchs sportlich ein paar Probleme aus dem Weg räumen musste.

Am Ende konnte HSV-Trainer Pit Reimers mal durchschnaufen: "Wir hatten allein schon aus personellen Gründen eine schwierige Vorbereitung - aber letztlich wollen wir das ja so. Und es ist eine Anerkennung für unsere Leistungen in der Hinrunde." Gleich acht Spieler aus seinem Kader fuhren mit den Profis ins Trainingslager. So konnte Reimers sein Team weder einspielen noch die Belastung vernünftig steuern.

Mit der Generalprobe gegen den dänischen Zweitligisten Hobro IK war er aber sehr einverstanden. "Das war der optimale Gegner. Ich bin kein Freund davon, gegen unterklassige Mannschaften hoch zu gewinnen. Die Jungs müssen gefordert werden", kommentierte der 39-Jährige das temporeiche 1:1. Dass die Testphase vorbei ist, machte der Coach deutlich, indem er lediglich dreimal auswechselte - allerdings einmal verletzungsbedingt, als Jonah Fabisch nach 26 Minuten mit muskulären Problemen vom Platz humpelte. Ob der Kapitän am Samstag gegen Norderstedt zur Verfügung steht, ist offen.

Startet dort die Jagd auf den VfB Lübeck? Reimers lächelt beim Gedanken an die weiteren Saisonziele, die man als aktueller Tabellenzweiter haben kann. "Es ist doch schon ein tolles Zeichen vom Verein, dass er unmissverständlich erklärt hat, dass die Lizenz-Unterlagen für die 3. Liga eingereicht werden. Unser erstes Ziel ist es, an den Flow der letzten Wochen vor der Pause anzuknüpfen." Aus zehn Partien holte der HSV 25 Punkte, verlor nur in Lübeck.