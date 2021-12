Schwere Verletzung: Kirchberger droht vorzeitiges Saison-Aus

Eintracht Frankfurt muss monatelang auf Virginia Kirchberger (28) verzichten. Die Innenverteidigerin zog sich beim Spiel mit der österreichischen Nationalmannschaft eine schwere Verletzung zu.

Wie die SGE am Montag mitteilte, hat sich Kirchberger beim WM-Qualifikationsspiel mit der österreichischen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Luxemburg (8:0) eine dislozierte Unterschenkelfraktur zugezogen. Noch in der Nacht auf Mittwoch ist Kirchberger dem Verein zufolge am rechten Schien- und Wadenbein operiert worden. Voraussichtlich am Sonntag soll sie aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Eine voraussichtliche Ausfallzeit geben die Hessen nicht an, allerdings drohe der Ausfall für die gesamte restliche Saison 2021/22. Besonders bitter aus Sicht von Kirchberger: Auch die Europameisterschaft 2022, bei der Österreich das Auftaktspiel gegen Gastgeber England im Old Trafford bestreitet, ist durch die Verletzung in ernsthafter Gefahr.

"Gini ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams", wird Sportdirektor Siegfried Dietrich in der Vereinsmitteilung zitiert. "Uns allen tut ihre schlimme Diagnose sehr, sehr leid." In der laufenden Saison stand Kirchberger in allen neun Bundesligaspielen für Frankfurt auf dem Feld.

Für die SGE ist es bereits die zweite schlimme Diagnose binnen weniger Wochen. Mitte November hatte sich Camilla Küver einen Kreuzbandriss zugezogen.