Schwere Knieverletzung: Mainz-Leihgabe Laux fehlt Sandhausen lange

Der SV Sandhausen wird lange Zeit auf Neuzugang Lucas Laux verzichten müssen. Der Innenverteidiger hat sich im Training schwer am Knie verletzt.

Erst im Juli an den Hardtwald gekommen: Lucas Laux. IMAGO/Lobeca

Laux musste das Mannschafstraining am Dienstag nach einem Zusammenstoß vorzeitig beenden. Am frühen Abend folgte die Hiobsbotschaft: Der 20-Jährige hat sich das Innenband und das vordere Kreuzband am linken Knie gerissen und wird dem SVS lange fehlen. Wie lange genau, ist noch nicht abzusehen.

"Der Ausfall von Lauxi ist ein herber Verlust für uns. Jetzt gilt es, ihm Mut zuzusprechen, dass er rasch zurückkehrt. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen", so Sportdirektor Matthias Imhof.

Der Innenverteidiger, der beim Saisonauftakt gegen Lübeck (0:0) in der Startelf stand (kicker-Note 3), war erst Anfang Juli per Leihe zum Drittligisten gewechselt. Zuvor verbrachte er fünf Jahre in der zweiten Mannschaft von Mainz 05. Mitte April hatten die Mainzer ihn mit einem Profivertrag ausgestattet.