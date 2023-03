Schwere Knieverletzung: 1860 muss lange auf Tallig verzichten

Die Pechsträhne bei 1860 München reißt nicht ab. Nach der Niederlage beim Debüt von Trainer Maurizio Jacobacci zog sich Erik Tallig in der Einheit am Sonntag eine schwere Knieverletzung zu. Für den 23-Jährigen steht eine lange Leidenszeit bevor.

1860 München bleibt weiterhin nicht vom Glück verfolgt. Neben der sportlichen Misere mit sechs Spielen ohne Sieg bleibt auch das Verletzungspech ein treuer Begleiter der Löwen.

Mittelfeldspieler Erik Tallig erlitt in der Einheit am Sonntag eine "schwere Knieverletzung", wie der Verein am Montag mitteilte. Es ist die nächste Knieverletzung innerhalb kürzester Zeit bei den Münchnern. Tim Rieder hatte sich bei der Nullnummer in Halle verletzt und fällt ebenfalls länger aus.

Talligs Vertrag läuft aus

Weil eine konkrete Diagnose bei Tallig noch aussteht, ist auch über eine genaue Ausfalldauer noch nichts bekannt. Laut den Giesingern werde der gebürtige Chemnitzer aber für "einen längeren Zeitraum fehlen."

Der Ausfall des Sachsen schmerzt die Sechziger. Tallig spielt bislang eine ordentliche Runde (kicker-Notenschnitt: 3,35) und gehört zu den wenigen Konstanten im Sechziger Spiel.

Talligs Vertrag läuft im Sommer aus. Ob er vor Ende der Laufzeit nochmals für die Bayern auslaufen wird, weiß keiner.