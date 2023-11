"Schwer anzusehen": Indien verliert WM-Finale - und die gesamte Nation trauert

Fast 100.000, meist indische Fans pilgerten am Sonntag voller Vorfreude und mit riesigen Erwartungen zum Finale der Cricket-WM - am Ende waren sie nahezu komplett verstummt. Nach der überraschenden Niederlage des Gastgebers gegen Australien verfiel die stolze Cricket-Nation in eine Schockstarre.

Die Fans sind untröstlich: Indien hat das Finale der Cricket-WM am Sonntag verloren. IMAGO/ZUMA Wire