Im Krankenhaus übernachtet: 120.000 Cricket-Fans sehen Indiens Sieg über Pakistan

Gastgeber Indien hat das Prestigeduell bei der Cricket-WM gegen Pakistan gewonnen. 120.000 Fans verfolgten die Partie - darunter allerdings kaum Pakistaner, was dem Trainer übel aufstieß.

Sie bekamen ein Cricket-Ticket: Am Samstag war die Hütte voll in Ahmedabad. AFP via Getty Images

Cricket ist Sportart Nummer eins in Indien, im 18. Jahrhundert hatten britische Kolonialisten das Spiel dort zu Popularität verholfen. So verwunderte es kaum, dass sich 120.000 Menschen im Narendra Modi Stadium (benannt nach dem indischen Premierminister) von Ahmedabad einfanden, um die prestigeträchtige Partie gegen Pakistan zu verfolgen.

Das Duell hat auch politische Brisanz. Die Beziehung zwischen den beiden Staaten ist angespannt, nachdem die Kolonie Britisch-Indien 1947 mit einem einfachen Strich auf der Landkarte in zwei Länder geteilt wurde. Nach den Anschlägen in Mumbai 2008 sind die Beziehungen zwischen den Regierungen in Neu Delhi (Indien) und Islamabad (Pakistan) zum Erliegen gekommen, mit Folgen auch für den Nationalsport Cricket.

An ein Visum zu gelangen, war für pakistanische Fans so gut wie unmöglich, statt eines stimmungsvollen Duells zweier Nachbarn mit großer Tradition und Leidenschaft wurde das Spiel zu einer rein indischen Party, was Pakistans Trainer Mickey Arthur übel aufstieß. Ob diese einseitige Kulisse einer WM würdig gewesen sei? "Das kann ich nicht kommentieren", antwortete Mickey und fügte vielsagend hinzu: "Ich will nicht bestraft werden."

Als Ausrede für die 191:192-Niederlage wollte er die politische Dimension des Duells aber nicht gelten lassen. Zu stark präsentierten sich die Gastgeber in Ahmedabad, vor allem die indischen "Bowler" machten den pakistanischen "Batsmen" das Leben schwer. "Es hat sich gut angefühlt, es war einfach einer dieser Tage", sagte Jasprit Bumrah, der "Man of the Match". Teamkollege Kuldeep Yadav schwärmte: "Das Publikum war unglaublich. Ich war sehr aufgeregt vor dem Spiel. Die Atmosphäre war der Wahnsinn." Die Niederlage war übrigens nicht so knapp, wie sie für den Laien klingt. Indien hatte noch sieben Wickets und 117 Bälle in der Reserve.

Für Übernachtung zu Gesundheitschecks angemeldet

Die Partie hatte die indischen Fans in Scharen angezogen. Einige hatten sich angesichts der rasant steigenden Hotelpreise zu Gesundheitschecks mit Übernachtungen in Krankenhäusern angemeldet. Eine reguläre Unterkunft kostete statt der üblichen 6000 Rupien (69 Euro) plötzlich 70.000 Rupien (800 Euro). Nach dem Sieg kannte die Euphorie keine Grenzen mehr, wer soll Indien jetzt noch stoppen?

Weiter geht es für den Gastgeber, der zuvor gegen Rekordweltmeister Australien und Afghanistan gewonnen hatte, am Donnerstag gegen Bangladesch. Indien schielt auf den dritten WM-Titel nach 1983 und 2011.

Insgesamt stehen neun Gruppenspiele für jede Mannschaft an, die besten vier der zehn WM-Teams im kurzen Cricket-Format 50 Overs ODI (One Day International) ziehen ins Halbfinale ein. Darauf hofft auch Pakistan trotz der bitteren Niederlage, immerhin war der Ex-Weltmeister mit zwei Siegen über die Niederlande und Sri Lanka ins Turnier gestartet.

In Indien bereiten sich die Cricket-Fans derweil auf den nächsten Feiertag vor. Am Montag wird der vor allem in Großbritannien und den früheren britischen Kolonien extrem beliebte Sport von der IOC-Session in Mumbai ins Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufgenommen. Cricket schafft den Sprung auf die Weltbühne - ein Riese erwacht.