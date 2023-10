Doppelschlag binnen 60 Sekunden: Schweiz gleicht in letzter Minute gegen Belarus aus

Die Schweiz und Belarus lieferten sich am Sonntag einen wilden Schlagabtausch. Am Ende gab es keinen Sieger - dank eines unglaublichen Nati-Comebacks.

Geduld war bei den Eidgenossen am Sonntagvorabend im St. Gallener Kybunpark gefragt. Das Team von Murat Yakin sah sich feinstem belarussischen Beton gegenüber, der die Nati durchaus ins Grübeln brachte. Gegen das dichte Bollwerk der Gäste spielte sich das nach dem 3:0 gegen Andorra auf vier Positionen veränderte Team geduldig durch die gegnerische Hälfte, brach aber kaum mal durch. Folgerichtig waren es daher zunächst Distanzschüsse, die für Torannäherungen sorgten. Kapitän Xhaka verzog jedoch zweimal knapp (14., 27.).

Shaqiri gibt Xhaka Anschauungsunterricht

Besser machte es MLS-Legionär Shaqiri von Chicago Fire. Der "Kraftwürfel", wie er ob seiner Statur genannt wird, kam in der 28. Minute etwas glücklich an das Spielgerät, nutzte diese Situation dann aber sehenswert: Kurz zog er nach innen und schlenzte den Ball wunderbar in den ballfernen Giebel (28.). Ein herrlicher Treffer, der nicht nur die Führung, sondern auch den Halbzeitstand besiegelte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Schweiz dominierte, kam aber nicht zu klaren Torchancen. Stattdessen klingelte es aus dem Nichts hinter Sommer. Antilevski war den Eidgenossen entwischt und hatte den sträflich freistehenden Ngome bedient, dessen Kopfball aus kurzer Distanz für Sommer nicht zu halten war (61.). Der Auftakt eines atemberaubenden Schlagabtauschs.

Belarussischer Doppelschlag stellt das Spiel auf den Kopf

Binnen vier Minuten verpasste der Sekunden zuvor eingewechselte Amdouni gleich zweimal den Ausgleich gegen den stark parierenden Ignatovich (63., 67.), bevor Belarus die Partie komplett auf den Kopf stellte. Nach einem Eckball verlor Rodriguez Polyakov aus den Augen, dessen Kopfball so wuchtig auf Sommers Kasten kam, dass der Abwehrversuch des Inter-Keepers den Treffer nicht mehr verhindern konnte (69.).

Diesen fast absurden Zwischenstand quittierten die Hausherren mit wütenden Angriffen. Eine Welle nach der nächsten rollte auf die belarussische Hintermannschaft zu, zerschellte jedoch immer wieder an Ignatovich. Der Torwart rettete weitere Male gegen seinen eigenen Kapitän Politevich (60.) und auch Zeqiri (78.).

Nati feiert furioses Comeback - Shaqiri scheitert dramatisch

Gelaufen war das Spiel damit aber noch lange nicht. Stattdessen ging es in den letzten Momenten der Partie nochmal ganz hoch her. Erst flog den Hausherren ein Konter um die Ohren, den Antilevski zur vermeintlichen Entscheidung veredelte (84.), bevor der Schweiz ein fast unglaubliches Comeback gelang: Akanji (89.) und Amdouni (90.) stellten binnen circa 60 Sekunden von 1:3 auf 3:3 und holten die Nati zurück, die einem irrwitzigen zweiten Durchgang in der Nachspielzeit beinahe noch die Krone aufsetzte. Shaqiris Schlenzer in den Knick wurde jedoch von Volkov für den in dieser Szene chancenlosen Ignatovich von der Linie geköpft (90.+7).

Es blieb somit beim Unentschieden, mit dem die Eidgenossen wohl besser leben können. Schließlich hat die Nati gegenüber dem ärgsten Verfolger Rumänien weiterhin ein Spiel in der Hinterhand und kann das drittplatzierte Israel aus eigener Kraft auf Distanz halten. Am 15. November (20.45 Uhr) kommt es zum direkten Duell, während Belarus bereits um 18 Uhr Schlusslicht Andorra empfängt.