Schweinsteiger duldet keine Ausreden: "Die Jungs müssen jetzt durchziehen"

Am Mittwochabend bestreitet der VfL Osnabrück sein letztes Heimspiel des Jahres gegen den SC Verl. Es gilt, die individuellen Fehler abzustellen.

Drei Spiele in sieben Tagen - der Endspurt vor der WM-Pause hat es noch mal in sich. "Wir müssen auf die Zähne beißen! Trotz kleinerer Wehwehchen müssen die Jungs jetzt durchziehen, das ist unser Job, diese Verantwortung haben wir den Fans, dem Verein und der Stadt gegenüber", machte Trainer Tobias Schweinsteiger in einem vom VfL veröffentlichten Video-Interview klar.

Nach dem 3:4 in Zwickau am vergangenen Sonntag stehen nun noch das Heimspiel gegen den SC Verl am Mittwochabend (19 Uhr) und das Auswärtsspiel in Meppen am Samstag (14 Uhr, beide LIVE! bei kicker) an.

Nach der jüngsten Niederlage trennt den VfL nur noch ein Punkt vom ersten Abstiegsplatz. Die spielerisch veranlagte Mannschaft brachte sich auch in Zwickau durch mangelnde defensive Stabilität und krasse Abwehrfehler um die Chance auf den ersten Auswärtssieg. Zum siebten Mal in dieser Saison und zum vierten Mal in Folge geriet das Team innerhalb der ersten zehn Minuten in Rückstand, jeweils waren grobe Schnitzer Ausgangspunkt der Tore.

"Die Spieler wissen selbst, dass sie in dem Moment eine falsche Entscheidung gefällt haben", betonte Schweinsteiger. Individuelle Fehler "rauszukriegen, funktioniert nicht mit irgendeinem Zaubertrick, da geht es einfach nur darum, die Spieler weiter zu stärken und darauf zu setzen, dass sie aus solchen Situationen lernen", meinte der 40-Jährige.

"Wenn man so viele Geschenke verteilt ..."

Bereits unmittelbar nach dem Spiel hatte Marc Heider, erstmals seit zwei Monaten wieder in der Startelf, gesagt: "Wenn man so viele Geschenke verteilt, darf man sich nicht wundern." Doch auch danach hatten die Osnabrücker, die die Partie über weite Strecken dominierten, die Chance, einen Punkt mitzunehmen. "Die Mannschaft hat sich nicht belohnt", haderte der Kapitän.

Ganz ähnlich äußerte sich Schweinsteiger, der nichtsdestotrotz weiter auf den Willen seiner Truppe sowie den Support der Fans baut: "Wir spüren die Unterstützung extrem - sie ist ungebrochen. Und dafür werden wir bis zur letzten Minute alles geben. Wenn das stimmt, werden auch wieder die Ergebnisse kommen", gab sich der gebürtige Rosenheimer vor dem Jahresendspurt kämpferisch.