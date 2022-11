Schweigen bei der Hymne: Iranischer Staatssender unterbricht Übertragung

Der iranische Nationaltrainer Carlos Queiroz hat sich nach der 2:6-Abreibung von England zum Auftakt dieser WM demonstrativ vor seine Schützlinge gestellt. Irans Staatssender hat derweil die Live-Sendung zwischenzeitlich unterbrochen.

Mit einer besonderen Aktion setzten die iranischen Nationalspieler am Montagnachmittag beim WM-Auftakt gegen England ein Zeichen für die Protestaktionen im eigenen Land: Die Fußballer hatten demonstrativ auf das Mitsingen der eigenen Hymne verzichtet. Sie alle schwiegen bei ihrem Weltmeisterschafts-Auftakt stattdessen.

Der iranische Staatssender unterbrach seine Live-Übertragung daraufhin. Den Spielern könnten nun Konsequenzen drohen. Im Iran war laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) spekuliert worden, dass sie möglicherweise gesperrt werden, sollten sie bei der Hymne schweigen.

Auf den Rängen hatte das unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen: Während zahlreiche Iraner ihre Solidarität etwa mit Plakaten ("Woman, Life, Freedom") zum Ausdruck brachten, richteten sich auch lautstarke Pfiffe gegen die schweigenden Spieler. Das alles hatte in Verbindung mit dem klaren 2:6 gegen die Three Lions bei Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz eine klare Reaktion nach sich gezogen. Genauer gesagt sein eindeutiges Plädoyer bezüglich der vielen politischen Themen.

Von den Rängen gab es von Iranern Solidaritätsbekundungen bezüglich der Lage im Land. IMAGO/PA Images

"Andere Themen liegen nicht in unserer Hand"

"Lasst die Spieler das Spiel spielen, bitte", appellierte der 69-Jährige nach der Pleite mit einem halben Dutzend an Gegentoren an die anwesenden Journalisten. "Sie wollen einfach für ihr Land Fußball spielen, wie es alle anderen Spieler auch können. Es ist nicht korrekt, sie Dinge zu fragen, für die sie nichts können. Sie sind hier, um den Leuten in der Heimat Stolz und Freude zu geben."

Für Sport auf höchstem Niveau habe sein Team aus seiner Sicht wegen all der Nachfragen und von den Spielern geforderten Aktionen derzeit "nicht das beste Umfeld". Hintergrund: Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geht eine Welle von Protesten durch den Iran. Insgesamt sind nach Zählungen von Menschenrechtsorganisationen mittlerweile mehr als 370 Menschen bei den Protesten getötet worden. Queiroz hat diesbezüglich betont, dass die Umstände im Land natürlich schlimm seien und geändert werden müssten - seine Spieler aber eben während dieses Turniers wenig ausrichten könnten: "Dinge, die geändert werden sollten, sind nicht unter unserer Kontrolle. Wir können uns nur auf die fußballerische Leistung konzentrieren. Andere Themen liegen nicht in unserer Hand."

Hat sich demonstrativ vor seine Spieler gestellt: Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz. IMAGO/Shutterstock

Für die pfeifenden iranischen Fans, denen das Schweigen bei der Nationalhymne offenbar missfallen habe, hatte der Coach auch noch ein paar Sätze übrig: "Die Fans, die nicht bereit sind, das Team zu unterstützen, sollen zu Hause bleiben. Wir brauchen sie nicht." Seine Spieler könnten sich auf der "höchsten Bühne nicht nur auf Fußball konzentrieren. Es gibt Leute, die unser Team stören wollen mit Themen, die außerhalb des Fußballs liegen", so der Portugiese. Seine Spieler würden nur ihrem "Traum" nachgehen, "Legenden aus ihrem Land zu folgen". Deshalb sei er "sehr stolz", wie seine Elf trotz aller Umstände "gefightet" und sich mit zwei Ehrentoren "belohnt" habe.

"Im Iran ist Fußball die Ablenkung von einer Religion"

Iranische Aktivisten hatten im Vorfeld des ersten WM-Auftritts ihrer Auswahl auf genau eine solche Geste der Spieler gehofft. Der Kapitän der Mannschaft, Ehsan Haji Safi (AEK Athen, ehemals FSV Frankfurt), hatte erst am Sonntag sein Beileid für die trauernden Familien der vielen Opfer ausgedrückt. Die Mannschaft habe zu akzeptieren, dass die Bedingungen im Land nicht gut und die Menschen nicht glücklich seien. Dessen seien sich die Spieler bewusst, sagte er.

Grünen-Chef Omid Nouripour ging vor dem Spiel ebenfalls davon aus, dass die iranische Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel zur Solidarisierung mit den Demonstranten nutzen würde. "Bis auf zwei Spieler äußerten sich bisher alle kritisch gegenüber dem Regime, keiner singt die Nationalhymne mit oder freut sich nach Toren", sagte er im "kicker"-Interview (Montag). Das Turnier biete eine Bühne, auf der "diese Mannschaft sehr viel bewegen und sehr viel Aufmerksamkeit für die Notlage der Leute und die Proteste erzeugen kann" - ohne dass die Staatsführung in Teheran viel dagegen tun könnte. "Im Iran ist Fußball die Ablenkung von einer Religion, die vom Staat in allen Facetten aufgezwungen wird", sagte Nouripour. Die Nationalmannschaft biete da immer wieder ein Fenster nach draußen.