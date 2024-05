Schwedens Superstars und Kanadas Deutscher

Die deutsche Gruppe ist etwas leichter einzuschätzen als die Gruppe A. Denn dort tummeln sich zahlreiche Top-Nationen. Doch gerade das Auftaktspiel dürfte es für das DEB-Team in sich haben.

Nach dem 2. Platz bei der WM 2023 steht Deutschland in der aktuellen Weltrangliste des Weltverbands IIHF auf Rang 5 vor Nationen wie Schweden (6.) oder WM-Gastgeber Tschechien (8.). Handfester Vorteil ist neben der bereits feststehenden Teilnahme an den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo 2026 die aktuelle Gruppenansetzung. Zwar würden viele deutsche Fans wohl lieber in die Metropole Prag reisen als in das weiter östlich im Dreiländereck mit Polen und der Slowakei gelegene Ostrau, das die Gruppe B zu Gast hat. In Sachen Konkurrenz ist diese auf dem Papier aber die leichtere.

DEB-Gegner Schweden und USA mit Topbesetzung

Von den Top-Nationen spielen nur Schweden und die USA in Gruppe B. Beide waren schon 2023 deutsche Gruppengegner und besiegten das jeweils ebenbürtige DEB-Team nur knapp. Die erfolgsverwöhnten Schweden setzten im Vorjahr kaum auf ihre NHL-Power und scheiterten im Viertelfinale an Außenseiter Lettland (1:3). Die Pleite, gefolgt von einem Aufschrei in der Heimat, hatte Konsequenzen. Für das aktuelle Turnier hat Trainer Sam Hallam nun allein in der Abwehr bereits die Zusagen der NHL-Superstars Erik Karlsson (Pittsburgh) und Victor Hedman (Tampa Bay) sowie weiterer Hochkaräter wie Rasmus Dahlin (Buffalo) oder Center Joel Eriksson Ek (Minnesota), sodass Schweden zu den heißesten Titelkandidaten gehört. Gleiches gilt für die USA um Chicagos Abwehrstar Seth Jones oder die Stürmer Johnny Gaudreau (Columbus) und Brady Tkachuk (Ottawa).

Für das DEB-Team hat es gerade auch das Auftaktspiel in sich, da die Slowakei nicht nur mehrere Tausend Fans im Rücken haben dürfte, sondern auch mit den NHL-Jungstars Juraj Slafkovsky (Montreal) und Simon Nemec (New Jersey) antreten wird. In der Gruppe mit den weiteren Gegnern Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen ist ein Platz unter den ersten vier, der zur Viertelfinalteilnahme berechtigt, dennoch Pflicht für die deutsche Auswahl.

Kanada der Topfavorit in Gruppe A - Schweiz mit Josi

In Abwesenheit des von der IIHF weiter suspendierten Russland ist Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada (28 WM-Titel) einmal mehr der Top-Favorit. Neben Chicagos Jungstar Connor Bedard (18) stehen auch darüber hinaus nur NHL-Spieler im Aufgebot. Außerdem befindet sich im kanadischen Kader ein gebürtiger Deutscher: Torhüter Nico Daws (23), geboren in München, in der Corona-Saison 2021/22 mit deutschem Pass für den ERC Ingolstadt in der DEL und nun in der NHL für New Jersey aktiv. Hinter dem Torhüter-Duo der St. Louis Blues, Jordan Binnington und Joel Hofer, dürfte Daws allerdings nur geringe Einsatzchancen haben.

Ebenfalls stark zu beachten sind in Gruppe A erneut die Schweizer, die mit Roman Josi (Nashville) diesmal sogar auf einen Superstar in der Abwehr setzen können. Mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid (alle New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg) und Philipp Kurashev (Chicago) sind weitere NHL-Akteure im Kader der Eidgenossen.

Tschechien, das seit der WM 2010 in Deutschland nicht mehr Weltmeister war, und seitdem insbesondere von Finnland (je dreimal Gold und Silber seit 2011) überholt wurde, hofft derweil auf den Heimvorteil.

Dieser Text erschien erstmals in der Montagsausgabe des kicker am 5. Mai. Hier können Sie sich den kicker als eMagazine im Flex-Abo sichern.