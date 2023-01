Schweden meistert hohe Auftakthürde

Europameister Schweden tat sich zum WM-Start gegen Brasilien zwar durchaus schwer, feierte am Ende aber einen ungefährdeten 26:18 (11:9)-Sieg, den man schon Mitte der zweiten Hälfte im Grunde im Sack hatte.

Im Topspiel in Gruppe C startete Brasilien besser: Nicht nur nach dem ersten Tor des Spiels durch Thiago Ponciano führten die Südamerikaner, die ganze erste Viertelstunde legte die Sieben von Marcus Oliveira vor. Daran hatte auch Torwart Rangel da Rosa großen Anteil, der den letzten Rückhalt einer starken Deckung bildete.

Erst nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeber die Chance, in Führung zu gehen, vergaben diese aber mehrfach. Da die Brasilianer aber gleich zweimal hintereinander das leere Tor der Skandinavier verfehlten, konnte Hampus Wanne die Göteborger Halle in der 18. Minute mit seinem Tor zum 6:5 zum Beben bringen: Erstmals gaben die Schweden den Ton an.

Schweden setzt sich etwas ab

Auch in der Folge blieb die Partie torarm, beim Stand von 9:9 nahm Glenn Solberg seine erste Auszeit (26.). Kurz darauf setzten sich die Hausherren erstmals auf zwei Treffer ab, als Niclas Ekberg einen Tempogegenstoß unter großem Jubel zum 11:9 verwertete (29.). Danach gelang den Brasilianern kein Tor mehr. Immerhin verhinderte der weiterhin starke Rangel da Rosa, dass die Schweden sich weiter absetzen konnten. So blieb das Ergebnis bis zur Pause gleich.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst weiterhin torarm. Doch die Hausherren, zunehmend von der lautstarken Kulisse beflügelt, fanden immer wieder Lösungen gegen Defensive und Offensive der Südamerikaner. Das schlug sich auch auf der Anzeigetafel nieder: beim 15:12 waren es erstmals drei Tore Vorsprung (39.).

Skandinavische Deckung glänzt

Diese Tendenz bestätigte sich in der Folge, Schweden wurde minütlich stärker und hatte sich langsam in einen Rhythmus gespielt, mit dem die Deckung der Südamerikaner nicht zurechtkam. Beim Stand von 19:14 drückte Marcus Oliveira auf den Buzzer (47.). Doch das nächste Tor gehörte den Skandinaviern und Ex-Löwe Andreas Palicka, der den Ball im leeren Tor versenkte (20:14, 48.).

In der Folge ließen die Schweden nichts mehr anbrennen. Besonders die Deckung rund um Palicka, der mit zahlreichen Paraden glänzte, schien phasenweise unüberwindbar. Das Ergebnis wurde in den letzten Minuten so immer deutlicher, beim Ertönen der Schlusssirene jubelte Scandinavium über einen 26:18-Auftaktsieg.

Schweden - Brasilien 26:18 (11:9)

Schweden: Palicka 1, Appelgren - Gottfridsson 6, Sandell 3, Bergendahl 2, Carlsbogard 2, Darj 2, Ekberg 2, Lagergren 2, D. Pettersson 2, Claar 1, Johansson 1, Pellas 1/1, Wanne 1/1, Forsell Schefvert

Brasilien: Da Rosa, Martins Nascimento, Tercariol - Rodrigues 4, Nantes 3, Abrahao 2, Chiuffa 2/1, J. Da Silva 2, Moraes Ferreira 2, Monta Da Silva 1, Ponciano 1, Torriani 1, M. Da Silva, Dos Santos, Dupoux, Dutra, Guimaraes, Hackbarth

Schiedsrichter: Bojan Lah (Slowenien)/David Sok (Slowenien)

Zuschauer: 11.627

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: - / -