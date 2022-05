Schwarz-Weiß Essen schlägt SSVg Velbert: 1. FC Bocholt ist Meister

Der 1. FC Bocholt ist Meister der Oberliga Niederrhein und damit einhergehend in der neuen Saison Regionalligist. Verfolger SSVg Velbert verlor bereits am Samstag am Uhlenkrug.

Trug zwei Treffer und zwei Assists zur Bocholter Meisterfeier bei: Marcel Platzek. IMAGO/Markus Endberg