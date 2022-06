Schwarz-Weiß Essen in Hochform: Merzagua-Doppelpack leitet klaren Sieg ein

Zum Saisonende präsentiert sich Schwarz-Weiß Essen in Hochform. Gegen den TVD Velbert gelang der Mannschaft vom Uhlenkrug der dritte Sieg in Folge.

Die Teams aus Velbert scheinen Schwarz-Weiß Essen zu liegen, das sich zum Saisonendspurt in bestechender Form präsentiert. Nachdem die Uhlenkrug-Kicker vergangene Woche die Meisterträume der SSVg endgültig zerstört haben, kassierte in dieser der TVD ein halbes Dutzend vom ETB.

Die Weichen dafür stellte Merzagua mit einem Doppelschlag schon in der Anfangsviertelstunde. In der 8. Minute schlug sein Schuss aus rund 20 Metern unter der Latte ein. Drei Minuten später zog er erneut von außerhalb des Strafraums ab und traf diesmal ins rechte Eck. Mit dem 0:2 war die Heimelf noch gut bedient, denn Essens Remmo hatte gleich zweimal Alu-Pech (7., 10.).

So konnte Velbert durch Gaetano in der 23. Minute verkürzen. Der zwischenzeitliche Anschluss blieb aber nur eine Randnotiz, obwohl die ETB-Abwehr dem Angreifer leichtes Spiel ließ. Nach der Pause waren die Gäste dann nicht mehr zu bändigen. Kimbakidila (49., 81.), Mumcu (67.) und Cisse (72.) sorgten für ein furioses 6:1.

"Wir haben auch in der Höhe absolut verdient gewonnen. Unser Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Ich kann jedem Spieler nur ein Riesenkompliment machen", lobte ETB-Coach Suat Tokat seine Truppe nach dem Spiel.

SSVg Velbert hat Platz zwei vor Augen

Nach dem bereits erwähnten Titel-Knockout am vergangenen Wochenende kehrte die SSVg Velbert am Freitagabend zurück in die Erfolgspur. Die Hüzeyfe-Elf schlug auswärts Aufstiegsrunden-Schlusslicht TSV Meerbusch 3:1. Reinert brachte die Hausherren zunächst noch in Front (30.), Schiebener glich vor der Pause aber aus (41.). Aus der Kabine kamen die Gäste druckvoller. Dorda (61.) und Weißenfels (82.) trafen zum Sieg. Nächste Woche kann sich die SSVg dann noch Platz zwei sichern. Konkurrent VfB Hilden hat mit dem 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Monheim nämlich sein letztes Saisonspiel hinter sich. Allerdings wartet auf Velbert zum Abschluss noch Meister Bocholt.

Die Sportfreunde Baumberg gaben derweil bei Ratingen 04/19 noch einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Bis zur kurz vor Abpfiff führten die Gäste 3:1, ehe Jaouadi (85.) und Eckhardt (90.+2) der Heimelf doch noch ein Remis bescherten.

Der 1. FC Kleve hat sein Formtief beendet. Nach zuvor vier Pleiten gelang dem 1. FCK nach einer Leistungssteigerung nach der Pause ein 3:0-Erfolg über die SpVg Schonnebeck. Hühner (55.), Duyar (65.) und Kleine-Wiele (67.) machten den Sieg perfekt.