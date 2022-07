Schwabl: "Ich denke schon, dass wir zum Favoritenkreis zählen"

Die SpVgg Unterhaching ist siegreich in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Das 3:1 beim TSV Buchbach war für Präsident Manfred Schwabl ein kleines Ausrufezeichen.

Stimmungsvoll ging es beim Auftakt in die neue Regionalliga-Saison im oberbayerischen Buchbach zu. Über 1800 Zuschauer waren zum Eröffnungsspiel zwischen dem TSV und der SpVgg Unterhaching in die SMR-Arena gekommen. Sie bekamen vier Tore zu sehen - und vor allem eine souveräne Leistung der Gäste aus der Münchner Vorstadt, die mit 3:1 den Sieg davontrugen - und sich Respekt von Präsident Manfred Schwabl verdienten.

"In Buchbach ist das eine ganze heiße Atmosphäre. Vom Spanferkelgrill zieht der Rauch auf, die Zuschauer sind ganz nah dran", sagte der Ex-Profi am BFV-Mikrofon. "Ich denke schon, dass wir zum Favoritenkreis zählen. Da spielt jeder 100 Prozent gegen uns." Umso mehr freute er sich über den ersten Saisonsieg und die konzentrierte Leistung: "Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen."

Hoffnung auf eine gute Saison machten indes auch die Neuzugänge. Torhüter René Vollath und Mittelfeldmann Sebastian Maier standen in der Startelf und sorgten für Stabilität. Der aus Offenbach gekommene ehemalige Zweitliga-Akteur Mathias Fetsch wurde eingewechselt und fügte sich direkt mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 ein.