"Schutz" vor "schlechtestem" Referee: Trug Mourinho in Monza ein Mikrofon?

José Mourinho trug beim 1:1-Remis seiner AS Rom in Monza nach eigenen Aussagen ein Mikrofon - um sich vor "dem schlechtesten Schiedsrichter, dem ich je begegnet bin" zu schützen.

Um eine Ahnung davon zu bekommen, wie gut sich José Mourinho in dieser Saison mit den Serie-A-Schiedsrichtern versteht, reicht ein Blick auf die Kartenstatistik: Drei Platzverweise kassierte der Trainer der AS Rom schon - das hat nicht mal ein Spieler geschafft. Am Mittwochabend fügte er dem Dauerzwist mit den Unparteiischen ein neues absonderliches Kapitel hinzu.

Nach dem 1:1-Unentschieden bei Aufsteiger AC Monza, einem herben Rückschlag im engen Kampf um die Champions-League-Ränge, erklärte Mourinho, wegen der Schiedsrichter-Ansetzung extra ein Mikrofon getragen zu haben. "Ich bin nicht dumm. Ich bin zu dem Spiel mit einem Mikrofon gekommen und habe alles aufgezeichnet - von dem Moment, in dem ich die Kabine verlassen habe, bis ich wieder zurück war. Ich musste mich selbst schützen."

An Schiedsrichter Daniele Chiffi ließ er kein gutes Haar. "Das ist der schlechteste Referee, dem ich in meiner ganzen Karriere begegnet bin", schimpfte Mourinho bei DAZN über den 38-Jährigen. "Glauben Sie mir, ich hatte mit vielen schlechten zu tun." Dabei habe Chiffi gar keine spielentscheidenden Fehler gemacht, erklärte "The Special One". "Aber er ist schrecklich, er baut keine menschliche Bindung zu irgendwem auf, hat keine Empathie, und er gibt einem Spieler Gelb-Rot, der in der 96. Minute ausrutscht, weil er müde ist."

"Ich habe in den letzten 20, 30 Minuten aufgehört zu arbeiten"

Roma-Rechtsverteidiger Mehmet Zeki Celik hatte tief in der Nachspielzeit eine unglückliche, aber vertretbare Ampelkarte gesehen. "Das sagt alles", findet Mourinho, der selbst in der ersten Hälfte verwarnt worden war. Chiffi - immerhin FIFA-Schiedsrichter - habe "nicht viel von einem Referee", dafür "ein Talent dafür, wütend zu werden", wobei Schiedsrichter sich genau gegenteilig verhalten müssten.

"Ich habe in den letzten 20, 30 Minuten aufgehört zu arbeiten, weil ich wusste, dass er mir für alles Rot zeigen würde", so Mourinho. Seine Verschwörungstheorie: Leider sei die Roma nicht so "stark" wie andere Klubs, die eine ihnen nicht genehme Schiedsrichter-Ansetzung einfach verhindern könnten.

Auch ohne einen vierten Platzverweis könnte auf Mourinho nun eine weitere Sperre zukommen - angeblich läuft bereits eine Untersuchung des Verbands. Am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt die Roma in der Generalprobe vor dem Europa-League-Halbfinalhinspiel gegen Bayer Leverkusen Mourinhos Ex-Klub Inter Mailand, der gerade mit jeweils zwei Punkten vor Atalanta Bergamo, Titelverteidiger AC Mailand und der Roma den begehrten vierten Platz belegt.

Mourinhos Aussagen jedenfalls sind bestens dokumentiert - ob sein Mikrofon auch irgendetwas Belastendes über Chiffi aufgezeichnet hat, sagte er nicht.