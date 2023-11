Schutz von Schiris und Hinausstellung auf Zeit: Was das IFAB alles plant

Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) kamen am Dienstag in London zu ihrer Jahrestagung zusammen - und brachten diverse Neuerungen auf den Weg.

Unter der Leitung von Ian Maxwell, dem Geschäftsführer des schottischen Fußballverbands, fokussierte sich das IFAB auf seiner Jahrestagung nach eigener Aussage auf Maßnahmen "zur Verbesserung des Verhaltens" von Spielern und Verantwortlichen sowie solchen zur "Erhöhung des Respekts gegenüber Spieloffiziellen".

Ein im Oktober formulierter Vorschlag beispielsweise, wonach sich in bestimmten Spielsituationen einzig der Mannschaftskapitän an den Schiedsrichter wenden darf, werde unterstützt. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass vorübergehende Hinausstellungen - auch für bestimmte taktische Vergehen - auf höherer Ebene erprobt werden sollten, nachdem sie im Breitenfußball erfolgreich eingeführt wurden. Für die zeitlich begrenzten Platzverweise sollen nun Protokolle und ein System entwickelt werden, um die mögliche Maßnahme ernsthaft zur erproben.

Zu den diskutierten Maßnahmen gehörten auch die "strengere Anwendung der Spielregeln gegenüber Spielern und Trainern, die sich respektlos verhalten", sowie der "bessere Umgang mit Massenkonfrontationen". Auch dafür sollen klare Vorgehensweisen entwickelt werden.

Die Anwesenden seien zudem über den "erfolgreichen Versuch" informiert worden, Spieloffizielle mit Körperkameras auszustatten. Diese könnten künftig flächendeckend ein probates Mittel sein, "um von schwerem Fehlverhalten gegenüber Spieloffiziellen abzuschrecken".

Entwicklung halbautomatischer Abseitstechnologien soll fortgesetzt werden

Ein Themenblock behandelte auch den VAR. Dabei waren sich die Mitglieder einig, dass die Entwicklung halbautomatischer Abseitstechnologien fortgesetzt werden müsse, um die Offiziellen auf dem Feld zu unterstützen und die Entscheidungsfindung bei Abseitssituationen zu beschleunigen. Als erfolgreich wurde außerdem der FIFA-Versuch bewertet, bei dem Schiedsrichter nach einer VAR-Überprüfung die endgültige Entscheidung dem Publikum direkt mitteilen sollen. Eine feste Einführung wird geprüft.

Das IFAB diskutierte auch über potenzielle Strategien zur Verringerung des Zeitverlusts. Dabei kamen unter anderem die Sechs-Sekunden-Beschränkung für Torhüter, die Verzögerung des Wiederanpfiffs und der Umgang mit Verletzungen auf den Tisch.

Am 2. März entscheidet sich, was ab 1. Juli 2024 alles gilt

Eine mögliche Regeländerung umfasst das Handspiel. Dieses solle bei Elfmetern künftig in Bezug aufs Strafmaß genauso gehandhabt werden wie Fouls, die zu Elfmetern führen.

Die nächste Jahreshauptversammlung steigt am 2. März 2024 in Glasgow, "bei der alle vorgeschlagenen Änderungen der Spielregeln zur Genehmigung vorgelegt werden". Alle Änderungen, die Anfang März genehmigt werden, "werden ab dem 1. Juli 2024 in die Spielregeln aufgenommen", kündigt das IFAB an.