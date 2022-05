Schuster vor dem Relegationsspiel: "Wollen den Grundstein legen"

Seit einer Woche ist Dirk Schuster Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Sein Auftrag: Die Roten Teufel durch die Relegation in die 2. Bundesliga führen. Am Mittwoch verriet er, wie das klappen könnte.

Dirk Schuster kämpft mit dem FCK am Freitag und kommenden Dienstag in Dresden um den Aufstieg. IMAGO/Eibner

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der FCK den Zweitliga-16. Dynamo Dresden im Fritz-Walter-Stadion. Der Betzenberg wird beben, knapp 47.000 Fans werden in der ausverkauften WM-Arena von 2006 dabei sein. "Die Vorfreude ist riesig, zumal gestern auch noch eine Abordnung der Fans bei uns beim Training war und ein paar sehr gute Worte an die Mannschaft gerichtet hat", berichtete Schuster am Mittwoch.

Der neue FCK-Trainer zog nach den ersten sieben Tagen im Amt ein positives Fazit: "Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die brutal lernwillig und leistungsbereit ist." Einzelne Spieler waren zwar nach dem Hauptrunden-Ende und der Trennung von Marco Antwerpen "etwas angefasst von dem, was passiert war". Aber der Blick ging schnell "nur nach vorne, auf das, was wir erreichen können und wie wir es erreichen können" .

Wir werden gar nicht so viel verändern, weil die Mannschaft intakt war. Dirk Schuster

Schuster ging es vor allem darum, die Spieler nach den drei Niederlagen zum Abschluss der Hauptrunde aufzurichten. Rang drei soll, trotz der verpassten Chance, direkt aufzusteigen, als Errungenschaft begriffen werden: "Dieses Erfolgserlebnis, dieses positive Denken haben wir versucht, in die Köpfe reinzubringen. Wir haben zwei Spiele vor uns, in denen wir nur gewinnen können."

Dafür verzichtet das neue Trainergespann - mit Schuster kam Assistent Sascha Franz in die Pfalz - erstmal auf größere Anpassungen. "Wir werden gar nicht so viel verändern, weil die Mannschaft intakt war. Das haben die letzten Wochen gezeigt, sie hat sich in dem System wohlgefühlt", kündigte der FCK-Coach an. Auch "Kapitän, Mannschaftsrat, Strafenkatalog und Abläufe bleiben gleich". Gearbeitet wurde dafür an Details und "Nuancen", die den Ausschlag geben können - etwa was die Abwehr betrifft. Diese war lange Zeit das Punkstück der Roten Teufel, doch seit dem Spitzenspiel gegen Magdeburg Mitte Februar blieb der FCK nur noch viermal ohne Gegentor.

Den kommenden Gegner, die SGD, hat sich Schuster zuletzt zweimal ganz genau angesehen. Beim Spiel in Karlsruhe noch ohne zu wissen, dass er FCK-Trainer wird, wie der 54-Jährige bei seiner Vorstellung berichtete, für das abschließende Heimspiel gegen Aue (0:1) war er nach Dresden gereist.

Sein Fazit: Von Dynamos Misere (seit 17 Spielen ohne Sieg) "dürfen wir uns nicht täuschen lassen", appellierte er. "Wir haben schon einige Aspekte gesehen, vor denen wir Respekt haben." In beiden Spielen sei der Zweitligist vor der Pause das bessere Team gewesen: "Das ist eine Mannschaft, die durchaus weiß, wie man sich nach vorne zum gegnerischen Strafraum durchspielt."

Um die Sachsen auszubremsen, will Schuster, dem mit Ausnahme des langzeitverletzten Lucas Röser alle Spieler zur Verfügung stehen, einen kühlen Kopf bewahren: "Das Hirn einschalten, cool bleiben und die Nerven behalten", verlangt er von seiner Mannschaft - um dann am Freitag einen "guten Grundstein" legen zu können, "der uns hoffnungsfroh nach Dresden fahren lässt".