Schult-Nachfolge geregelt: Frohms wechselt von Frankfurt nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat Nationaltorhüterin Merle Frohms vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt verpflichtet und damit die Nachfolgerin für Almuth Schult gefunden.

Zwei Jahre nach ihrem Transfer vom SC Freiburg zur Eintracht geht es für Frohms also im Sommer weiter. Die 27-jährige Nationaltorhüterin folgt beim VfL Wolfsburg auf Almuth Schult, die kürzlich ihren Abschied von den Wölfinnen für den Sommer angekündigt hatte. Für Frohms ist es eine Rückkehr, schon zwischen 2011 und 2018 spielte sie für den VfL.

"Ich freue mich sehr, ab dem Sommer wieder das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen", so Frohms in der Wolfsburger Medienmitteilung. "Ich habe sieben Jahre lang für den VfL gespielt und der Verein liegt mir sehr am Herzen. Dass ich 2018 einen anderen Weg eingeschlagen habe, war definitiv der richtige Schritt. Meine Rolle wird nun eine andere sein, ich habe das klare Ziel, als Nummer eins zurückzukehren."

Vertrag bis 2025

Frohms macht von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch und unterschreibt in Niedersachsen bis Sommer 2025. Nachdem die Eintracht in den vergangenen Wochen mit einigen Leistungsträgerinnen verlängert hatte, muss sie nun also eine neue Nummer eins suchen.

Eintracht-Sportdirektor Siegfried Dietrich sagte in einer ersten Reaktion: "Wir bedauern es natürlich, dass Merle Frohms nach zwei Jahren als Stammtorhüterin Frankfurt verlassen und sich dem VfL Wolfsburg anschließen wird, um nahe ihrer Heimat Almuth Schult zu ersetzen. Merle hat sich in dieser Zeit hier in Frankfurt etabliert, sportlich enorm weiterentwickelt und ist zur Führungspersönlichkeit im deutschen Frauenfußball gereift - und hat somit ihren Status als Nummer eins bei den DFB-Frauen bekräftigen können

Der VfL hatte sich erst Mitte Februar die Dienste einer weiteren Nationalspielerin gesichert: Jule Brand kommt von der TSG Hoffenheim nach Niedersachsen.

aho