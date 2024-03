Schröder glänzt in Cleveland - Knicks stellen Negativrekord auf

Wichtiger Sieg für Dennis Schröder und die Brooklyn Nets im Kampf um die Playoff-Teilnahme. Stadtrivale New York Knicks um Isaiah Hartenstein verfehlte die 80-Punkte-Marke deutlich. Die NBA am Montagmorgen.

Gut in Schuss: Dennis Schröder von den Brooklyn Nets zieht an Darius Garland von den Cleveland Cavaliers vorbei. Getty Images

Die Brooklyn Nets klammern sich an einem Strohhalm fest, was ihre Playoff-Chancen betrifft. Zu unbeständig sind die Leistungen in dieser Saison. Aber aufgegeben hat sich das Team um Neuzugang Dennis Schröder noch nicht. Jüngstes Beispiel: der 120:101-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers (41-23) am Sonntag. Die wohlgemerkt stark ersatzgeschwächt angetreten waren. Cam Thomas mit 29, Mikal Bridges mit 25 sowie ein ebenfalls überzeugender Schröder mit 17 Punkten bei hoher Trefferquote (7 von 11) und acht Assists führten ihr Team zum 26. Saisonsieg (bei 39 Niederlagen).

Die Nets diktierten insbesondere das dritte Viertel (44:29) und setzten sich vor Q4 mit 16 Zählern Differenz ab. "Das hat in der Verteidigung begonnen. Wir haben unseren Gegner immer wieder gestoppt, daraus schnell gespielt und unsere Würfe getroffen", sagte Schröder zur entscheidenden Phase. Der Rückstand auf die zehntplatzierten Atlanta Hawks (29-35) schmolz durch den Sieg etwas zusammen.

Schröder trifft nun auf die Wagner-Brüder

Für Brooklyn geht es auf dem Sechs-Spiele-Auswärtstrip nun nach Orlando. Ein Weltmeister-Treffen steht also ins Haus. Die Magic (37-28) dürften mit einem dicken Hals in dieses Duell gehen, drohen sie doch nach der zweiten Niederlage am Stück aus den Top 6 im Osten zu fallen. Beim 97:111 zu Hause gegen die Indiana Pacers (36-29) klaute jedenfalls ein direkter Rivale der noch fünftplatzierten Floridianer den Sieg. Franz Wagner blieb mit 13 Zählern unter seinen Möglichkeiten, Bruder Moritz kam von der Bank und in 16 Minuten auf neun Punkte. Orlando hatte zwischenzeitlich mit 15 Punkten Vorsprung vorne gelegen.

Nets-Stadtrivale New York Knicks kam im Aufeinandertreffen mit den Philadelphia 76ers (36-28) überhaupt nicht ins Rollen und verlor am Ende mit 73:79. 152 Punkte in Summe, das hat es zuletzt im Januar 2016 gegeben (Allzeit-Lowscore sind 37 Punkte bei einem 19:18-Sieg der Fort Wayne Pistons über die Minneapolis Lakers am 22. November 1950. Center Isaiah Hartenstein blieb bei drei Zählern stecken, sammelte aber zehn Rebounds. Die Knicks stellten in diesem Ost-Vergleich die schwächste Punkteausbeute in der laufenden NBA-Saison auf und fielen auf 37-27 zurück. Die Teams auf den Plätzen vier bis acht in der Conference trennen derzeit nur zwei Siege voneinander.

Lakers stärker als Clippers - Novum durch "AD"

Im Westen kassierten die Los Angeles Clippers (41-22) ohne ihre Protagonisten Paul George und Kawhi Leonard ein 117:124 gegen die Milwaukee Bucks (42-23), für die Damian Lillard im Schlussviertel heiß lief (16 seiner 35 Punkte) und gemeinsam mit Giannis Antetokounmpo (34 Zähler, zehn Vorlagen) Sieggarant war. Daniel Theis verbuchte für die Kalifornier zwei Punkte und sechs Rebounds.

Stadtrivale Lakers wusste beim 120:109 gegen die Minnesota Timberwolves (44-21) indes zu überzeugen und verbesserte sich auf 36-30 (Neunter). Anthony Davis stellte dabei eine Statline auf, die in der Geschichte der Liga noch nie erzielt wurde: 27 Punkte, 25 Rebounds und sieben Steals. LeBron James machte gar noch zwei Punkte mehr und verfehlte das Triple-Double knapp (8 Reb., 9 Ass.).

Rockets bangen um Sengun

Die Houston Rockets (29-35) verloren beim 112:104-Auswärtssieg bei den Sacramento Kings (36-27) ihren jungen Topscorer Alperen Sengun mit womöglich schwereren Verletzungen am rechten Knie und Knöchel. Der 21-jährige türkische Center, der im Schnitt über 21 Punkte und neun Rebounds sammelt, wurde mit dem Rollstuhl vom Court gefahren.

Erster der Conference sind die Oklahoma City Thunder (45-19) nach ihrem 124:93-Kantersieg über die Memphis Grizzlies (22-43). Shai Gilgeous-Alexander reichten drei Viertel für 23 Punkte, danach war für den Top-Mann von OKC Feierabend.