Schröder führt Nets zum Sieg über die Pistons

Ohne eine Chance auf ein Playoff-Ticket drehen die Brooklyn Nets in der NBA mehr und mehr auf - auch dank Weltmeister Dennis Schröder.

Dennis Schröder (Mi.) führte die Brooklyn Nets zum Sieg bei den Detroit Pistons. NBAE via Getty Images

Dank eines gut aufgelegten Schröder haben die Brooklyn Nets gegen die Detroit Pistons einen 113:103-Sieg eingefahren. Der fünfte Sieg aus den vergangenen sieben Partien, ohne Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs im Osten drehen die Nets plötzlich auf.

Auch dank Schröder, der gegen die Pistons einmal mehr eine starke Vorstellung lieferte. In seinen knapp 36 Minuten Spielzeit kam er auf 24 Punkte, nur Cam Thomas stand länger auf dem Feld (39 Minuten) und erzielte mehr Punkte (32). Schröder allerdings steuerte gegen das schwächste Team der NBA sechs Assists zum Sieg bei und damit so viele wie kein anderer Akteur der Nets.

Dabei kamen die Pistons besser in die Partie, führten nach dem ersten Drittel mit 35:23 und zur Pause mit 57:46. Brooklyn leistete sich in diesem Zeitraum gleich 13 Turnovers, die Detroit zu insgesamt 19 Punkten ausnutzte. Im zweiten Abschnitt wurden die Nets dann stärker, doch es dauerte bis in das Schlussviertel hinein, ehe die Nets den Sieg sicherten. Erst 2:54 vor der Schlusssirene warf Schröder Brooklyn mit einem Jumper zur 104:103-Führung. Diese bauten die Nets dann aus und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Lakers hoffen auf direkte Qualifikation - Nuggets siegreich

In der Western Conference dürfen die Los Angeles Lakers derweil nach einem 116:97 gegen die Cleveland Cavaliers weiter auf die direkte Playoff-Qualifikation hoffen. Die Lakers, bei denen D'Angelo Russell (28 Punkte) und Superstar LeBron James (24) die besten Werfer waren, liegen im Westen auf Platz acht und haben nur noch einen Sieg Rückstand auf den für die K.-o.-Runde nötigen sechsten Rang. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen im "Play-in-Tournament" um zwei weitere Tickets.

Weiter das beste Team im Westen sind die Denver Nuggets. Der amtierende Champion fertigte die Atlanta Hawks mit 142:110 ab. Mit 54 Siegen bei 24 Niederlagen belegen die Nuggets weiterhin Rang eins in der Western Conference, allerdings kommen die Minnesota Timberwolves bei einer Partie auch schon auf 53 Siege. Ligaweit das Topteam sind aber die Boston Celtics, die im Osten mit 61 Siegen bei nur 16 Niederlagen ganz oben thronen.