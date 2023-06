Schreiber wird Batz-Nachfolger im Ludwigspark

Mit Daniel Batz hat der 1. FC Saarbrücken wohl einen der besten Drittliga-Torhüter der Vergangenheit an Mainz 05 verloren. Der Nachfolger steht in den Startlöchern.

Tim Schreiber ist neuer Torwart beim 1. FC Saarbrücken und der Nachfolger der nach Mainz abgewanderten Nummer eins Daniel Batz. Der 21 Jahre alte und 1,91 Meter große Schreiber kommt von RB Leipzig, spielte zuletzt für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga (zehn Punktspiele, kicker-Notenschnitt 3,70) und kennt Liga drei aus seiner Zeit beim Halleschen FC.

zum Thema Alle Neuzugänge der Drittligisten auf einen Blick

"Wir mussten auf die Vakanz im Tor reagieren und haben uns für einen unter Bundesligabedingungen top ausgebildeten Keeper mit Perspektive und ersten Erfahrungen im Profibereich entschieden", begründet Trainer-Manager Rüdiger Ziehl die Entscheidung pro Schreiber in der offiziellen Verlautbarung der Saarländer. Der FCS sei überzeugt, dass der neue Schlussmann "eine Bereicherung für unser Team sein wird und wir auf der Torhüterposition mit ihm und Tim Paterok für die neue Saison gut aufgestellt sind", so Ziehl.

Erfahrung im DFB-Nachwuchs

Schreiber bringt neben seiner Ausbildung im RB-Programm zugleich Erfahrung im DFB-Trikot mit in den Südwesten, bestritt insgesamt 17 Länderspiele im Verbandsnachwuchs, darunter auch zwei Partien für die U-20-Nationalmannschaft.

"Ich habe die spannende Endphase der 3. Liga natürlich beobachtet und die unglaubliche Energie und emotionale Wucht des FCS mit seinem tollen Umfeld gespürt", sagt der junge Schlussmann zur neuen Karrierestation und strebt "maximalen Erfolg" mit dem Traditionsverein an, der in der Vorsaison hauchzart am Aufstieg in die 2. Liga vorbeigeschrammt war.

Die Fußstapfen, in die Schreiber tritt, sind freilich groß: Vorgänger und "Elfmeterkiller" Batz war in der vergangenen Spielzeit mit einem kicker-Notenschnitt von 2,57 bester Profi in der 3. Liga und sammelte die mit Abstand meisten weißen Westen (16).