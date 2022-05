Schon wieder Meiendorf, schon wieder Marcell Jansen: HSV III zerrupft den MSV erneut

Der Hamburger SV III hat gegen den Meiendorfer SV auch das Rückspiel klar für sich entschieden. Ex-Nationalspieler Marcell Jansen kam diesmal von der Bank, also schnürte er seinen Dreierpack eben innerhalb von 13 Minuten. Rund um den Strich hat der VfL Lohbrügge den Hamm United FC besiegt und tauscht mit dem Gegner die Tabellenplätze.

Binnen einer Woche haben sich der Meiendorfer SV und der Hamburger SV III zum zweiten Mal duelliert. Wobei ein Duell im Grunde eine gewissen Augenhöhe voraussetzt und die war in beiden Spielen nicht wirklich gegeben. Dem 10:3 am Freitag ließ der HSV am Dienstag ein 4:0 auf fremdem Platz folgen.

In der 12. Minute fiel der erste Treffer, Müller-Leitloff war der Schütze. In der 61. Minute kam Marcell Jansen ins Spiel, und weil man vom Ex-Nationalspieler weiß, dass er im Alter von 36 Jahren auch noch exzellent kicken kann, wäre es womöglich zu viel des Lobes, wenn man Trainer Marcus Rabenhorst ein goldenes Händchen attestieren würde.

Rabenhorst kann eine solche Wortklauberei egal sein, er machte schließlich alles richtig, denn Jansen erzielte nach seiner Einwechslung in den Minuten 65, 68 und 78 einen lupenreinen Hattrick zum 4:0-Endstand. Für die nun fix abgestiegenen Meiendorfer ein weiteres trauriges sportliche Kapitel, der letzte Sieg gelang am 16. Oktober (3:2 gegen den Bramfelder SV).

Für Bramfeld wird es eng

Da kann der TuS Osdorf ganz andere Werte vorweisen: Das 5:0 am Dienstag gegen den Bramfelder SV war der achte Sieg in Folge. Wachter (15.) und Adam (45.) stellten auf 2:0 bis zur Pause. Im zweiten Durchgang legte Dilber in der 69. Minute den dritten Treffer nach, ehe Pfeifer in Minute 76 den Ball ins eigene Tor lenkte. Ein Hüttner-Elfmeter in der 82. Minute war der 5:0-Schlusspunkt. Osdorf ist längst gerettet, der BSV muss in drei Spielen einen happigen Fünf-Punkte-Rückstand tilgen, um drinzubleiben.

Eng in vielerlei Hinsicht war das Match zwischen dem VfL Lohbrügge und dem Hamm United FC. Der HUFC war vor dem Dienstag einen Punkt voraus, und das auch noch rund um den so wichtigen Strich zwischen Platz sechs und sieben. Nach den 90 Minuten war ein Platztausch angesagt, das Tor des Tages erzielte Degener nach einer Viertelstunde. Gäste-Keeper Medaiyese vertändelte die Kugel nach einem Rückpass, der pressende VfL-Spieler hatte leichtes Spiel. Ansonsten war vor beiden Toren viel Leerlauf, Lohbrügge wurde nach der frühen Führung bei zwei Kontern gefährlich, mehr stand nicht auf dem Chancenzettel. Für Hamm war das 0:1 die fünfte Niederlage am Stück, der VfL hingegen konnte nach einer zuvor acht Spiele dauernden Niederlagenserie nun schon den zweiten Dreier hintereinander einheimsen.