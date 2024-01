Schon über 60 Nachholspiele: Bei zahlreichen Regionalliga-Teams herrscht Termindruck

Kälte, Schnee und Regen haben Deutschland in den vergangenen Herbst- und Wintermonaten fest in ihrem eisigen Griff, zig Nachholspiele haben sich in den Regionalligen dadurch mittlerweile angestaut.

In Cottbus sollte an diesem Wochenende der Ball wieder rollen. Die Tore zum Stadion der Freundschaft bleiben durch den erneuten Wintereinbruch aber erneut geschlossen. IMAGO/Fotostand

Die verschiedenen Spielpläne der fünf Regionalligen führen regelmäßig zum Jahreswechsel zu einem verkrümmten Lagebild zwischen den einzelnen Ligen. Während im Süden die Winterpause traditionell früher beginnt und länger dauert, dafür im ersten Abschnitt bereits mehr Spieltage absolvierte werden, fällt die Halbzeit im nördlichen Teil deutlich kürzer aus. Zudem standen bis Weihnachten weniger Spieltage auf dem Programm.

Dies führt jährlich gerade in der Nord- und Nordost-Staffel zu zahlreichen witterungsbedingten Absagen, weil die kalten Monaten selten ein volles Programm erlauben. Auch in diesem Winter kam es wieder zu zahlreichen Absetzungen. Der Terminkalender ist deshalb bei einigen Teams im Frühjahr proppenvoll. 65 Partien gilt es bis Mitte Mai nachzuholen, weitere drohen hinzuzukommen.

Regionalliga Bayern

In der Regionalliga Bayern sind noch elf Nachholspiele offen. Alleine vier davon bestreitet der FC Bayern II, der seine Partien während der Länderspielpausen im Oktober und November verlegt hatte. Zudem wurde die Partie in Aschaffenburg wegen einer großen Corona- und Grippewelle im Kader der Viktoria abgesagt. Erste Spiele sollen noch vor dem offiziellen Restrundenstart (1. bis 3. März, 23. Spieltag) nachgeholt werden. Den Auftakt macht der Münchner Nachwuchs am 19. Februar gegen das kleine Kleeblatt. Das letzte geplante Nachholspiel zwischen den Club-Amateuren und der Bayern-U-23 ist für Anfang April vorgesehen.

Regionalliga Nord

Eine Terminhatz wartet nach der Winterpause auf die 18 Teams der Regionalliga Nord. 25 Spiele gilt es nachzuholen, zudem noch 14 reguläre Spieltage zu bestreiten. Besonders arg trifft es den Nachwuchs des Hamburger SV, der bis Saisonende noch insgesamt 19 Partien vor der Brust hat. Der Beginn der Restrunde erfolgt offiziell am 7. Februar (Mittwoch) zwischen Meppen und Oldenburg, am darauffolgenden Wochenende ist dann auch die restliche Liga im Einsatz. Nachgeholt sollen einige Partien aber bereits im Januar. Ob diese mit Blick auf das derzeitige Wetter aber tatsächlich stattfinden können, darf bezweifelt werden. Ansonsten stehen für einige Teams zahlreiche englische Wochen auf dem Programm, die allen voran die Amateurklubs belasten dürften. Enden wird die Nachholarie wahrscheinlich erst kurz vor Saisonende. Aktuell ist das letzte Nachholspiel für den 1. Mai angesetzt.

Regionalliga Nordost

Auch für die Teams der Regionalliga Nordost wird die restliche Spielzeit kein Zuckerschlecken. Dabei wollte der Nordostdeutsche Fußballverband eigentlich Anfang Februar einen Haken hinter alle Nachholspiele packen. Die ersten für dieses Wochenende angesetzten Partien wurden ob des erneuten Wintereinbruchs aber erneut gecancelt. Bleiben weiterhin 17 Nachholpartien sowie 16 reguläre Spieltage, deren Start für die nächste Woche (26. bis 28. Januar) geplant ist. Gut möglich also, dass sich der Termindruck für viele Teams noch einmal weiter verschärft, denn nach einer Wetterbesserung sieht es momentan nicht aus.

Regionalliga Südwest

Keinerlei Terminsorgen haben derweil die Mannschaften der Regionalliga Südwest, die offiziell am 2. März mit dem 22. Spieltag wieder loslegt. Nur zwei Nachholspiele stehen noch aus, die Ende Februar ausgetragen werden sollen: Balingen vs. Steinbach Haiger und Fulda-Lehnerz vs. Freiberg (beide am 24.02.).

Regionalliga West

Zehn Begegnungen aus dem ersten Saisonabschnitt müssen in der Regionalliga West nachgeholt werden. Jeweils die Hälfte soll im Januar und Februar nachgeholt werden. Ob dieser Plan tatsächlich der aktuellen Wetterlage geschuldet aufgeht, bleibt abzuwarten. Denkbar sind gerade im Februar noch weitere witterungsbedingte Spielausfälle. Fünf Teams haben ihr Soll bis dato erfüllt. Der FC Wegberg-Beeck hingegen hat als einziges Team noch drei offene Partien. Die Restrunde startet offiziell am 2. Februar mit dem 20. Spieltag.