Diese Regionalligisten locken die meisten Zuschauer ins heimische Stadion

Wuppertaler SV - Ø 3.330 Zuschauer

26.642 Fans waren insgesamt bei den Heimspielen des Wuppertaler SV vor Ort. Sieben Partien musste der WSV allerdings aufgrund von Umbauarbeiten in der IMS Arena in Velbert absolvieren. Für die restlichen drei Partien konnte der WSV dann ins Stadion am Zoo zurückkehren. Das Spiel bei der Rückkehr gegen Fortuna Köln lockte mit 8.100 Besuchern bisher die meisten Fans an. IMAGO/Funke Foto Services