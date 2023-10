Schon jetzt verewigt: Real Madrid verlängert mit Vinicius Junior

Bei Real Madrid zählt er zu den Gesichtern der nächsten Generation, die längst schon die Gegenwart prägt: Vinicius Junior hat sich mittelfristig an den Weltklub gebunden.

Zur Stunde dreht sich alles um Jude Bellingham, aber Real Madrid hat ja auch noch ihn: Vinicius Junior. Und daran wollen die Königlichen keinen Zweifel aufkommen lassen, die den 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 23 Jahre alten Brasilianer zu verbesserten Konditionen bis 2027 ausgedehnt haben. Das gab der spanische Tabellenführer am Dienstagnachmittag - drei Tage nach dem Sieg im Clasico - bekannt, auch wenn die Unterschrift schon vor geraumer Zeit erfolgt sein soll.

2017 hatte Real die Verpflichtung des damals erst 16-jährigen Flügelstürmers bekanntgegeben, der zur Saison 2018/19 schließlich zur Mannschaft stieß und sich zunächst schwertat. Geschwindigkeit, Dribbelstärke und die Anlagen zum Unterschiedsspieler wurden schnell ersichtlich, doch Übersicht, Spielintelligenz und Entscheidungsfindung blieben ein Thema.

Der große Durchbruch sollte dem unberechenbaren Rechtsfuß in der Saison 2021/22 gelingen, als er zum Leistungsträger und einem der besten Angreifer Europas avancierte - der Höhepunkt folgte im Finale der Champions League gegen den FC Liverpool, als Vinicius Junior beim 1:0-Sieg der einzige Treffer gelang. Dadurch und seit dieser Saison auch als einer der Spieler, die die legendäre Nummer sieben trugen und tragen, hat sich der junge Brasilianer bereits in der königlichen Vereinsgeschichte verewigt.

Für besonderes soziales Engagement ausgezeichnet

Zuletzt schrieb der polarisierende Unterschiedsspieler vor allem aus traurigen Gründen Schlagzeilen, immer wieder wird er Opfer von rassistischen Anfeindungen und Beleidigungen. Im Rahmen der Ballon-d'Or-Gala wurde er am Montag für seine Stiftung, die unterprivilegierten Kindern zugutekommt, mit dem "Socrates Award" für besonderes soziales Engagement ausgezeichnet.

Sportlich ist Vinicius Junior durchwachsen in die neue Saison gestartet. Zu Reals Tabellenführung in La Liga und der makellosen Ausbeute in der Königsklasse konnte er in bisher zehn Pflichtspielen immerhin drei Tore und drei Vorlagen beitragen.