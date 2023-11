Schommers will an Mannheim "heranrücken" - Mai bleibt hinten

Der MSV Duisburg steht weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz in Liga drei. Für Trainer Boris Schommers kommt das Duell mit den ebenfalls strauchelnden Mannheimern gelegen, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

Der MSV Duisburg geht auch am 14. Spieltag der 3. Liga als Tabellenschlusslicht in das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SV Waldhof Mannheim. Für die Zebras die Chance, die späte 1:2-Niederlage im Derby gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Samstag wiedergutzumachen und den Anschluss an die sicheren Plätze nicht aus den Augen zu verlieren.

Trainer Boris Schommers formulierte auf der Pressekonferenz vor der Partie ein klares Ziel für die Auswärtsfahrt nach Mannheim: "Wir fahren dorthin, um etwas Zählbares mitzubringen." Gegen den Tabellen-17. wolle man "die gleiche Leistung wie gegen Essen auf den Platz bringen und in der gleichen mannschaftlichen Geschlossenheit" auftreten. "Wir haben die Chance, an Mannheim und an den Strich heranzurücken."

Schommers warnt vor Mannheims Tempo

Das Spiel gegen Waldhof wird so etwas wie ein Krisengipfel werden - Mannheim verlor die letzten drei Spiele. Insgesamt ist das Team von Trainer Rüdiger Rehm seit fünf Spielen sieglos. "Ich glaube, dass wir gegen den Ball gut stehen müssen. Mannheim ist - auch bei Niederlagen - immer wieder zu Chancen gekommen. Gerade bei dem Tempo, das sie in der Offensive an den Tag legen, müssen wir aufpassen", warnte Schommers.

Zahlreiche Ausfälle - Bakir erfolgreich operiert

Für Niklas Kölle, der auf dem Trainingsplatz bereits für sein Comeback arbeitet, komme das Spiel noch zu früh. "Ich hoffe, dass er ab nächster Woche ins normale Mannschaftstraining einsteigen kann", so Schommers, der noch nicht abschätzen kann, wie zeitnah es bei Kölle dann für einen Kaderplatz reicht.

Außerdem wird Marvin Bakalorz ausfallen. "Er ist im individuellen Aufbautraining und soll ab Beginn der kommenden Woche in die Mannschaft stoßen", sagte der MSV-Coach. Geplant sei, beide zum Anfang der kommenden Woche komplett ins Mannschaftstraining einzubinden. Auch Tim Köther, Kolja Pusch, Dennis Smarsch und Pascal Köpke sind noch keine Optionen für Schommers. Erfreulicher sehe es bei Alaa Bakir aus, dessen Operation am Donnerstag gut verlaufen sei.

Im Hinblick auf die Aufstellung verriet der Trainer der Duisburger, dass es "auch am Wochenende wieder Veränderungen geben" werde. Das klare Ziel sei, Konstanz reinzubringen. "Wir haben aber unseren Weg noch nicht gefunden", meinte der 44-Jährige.

Dass Kapitän Sebastian Mai (Topscorer mit drei Treffern) mal wieder als Stürmer auflaufen könnte, schloss er aus. "In erster Linie ist er der Abwehrchef, in zweiter Linie wissen wir auch, dass wir ihn auch mal nach vorne ziehen können. Er wird aber in der aktuellen Situation am Wochenende in der Innenverteidigung spielen", erklärte Schommers.

Transfers im Sommer?

"Bis zum Winter wollen wir an den Strich herankommen, das Ziel haben wir klar formuliert", so Schommers auf die Frage nach den Plänen für die Rückrunde. Nach einer internen Analyse werde man den Kader nach den vorhandenen "Möglichkeiten an der ein oder anderen Stellschraube verändern".