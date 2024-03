Schommers vor Unterhaching: "Das Glas ist jetzt halbvoll"

Trotz der zuletzt ordentlichen Phase steht der MSV Duisburg weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Nun wartet die nächste Aufgabe auf die Mannschaft von Boris Schommers: Gegner Unterhaching ist ebenfalls gut in Form.

Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen ist die Laune in Duisburg mittlerweile etwas besser. Aufatmen kann Trainer Boris Schommers aber nicht: Noch immer rangieren die Zebras auf einem Abstiegsplatz, haben aktuell vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Eine Tabellenregion, in der man vor der Saison wohl eher den kommenden Gegner Unterhaching verortet hätte. Der Aufsteiger spielt aber eine bravouröse Saison - und hat mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Aktuell ist die SpVgg auf Platz sieben, bei einem Spiel Rückstand nur drei Punkte von Preußen Münster, dem Team der Stunde auf Rang vier, entfernt.

Von den letzten fünf Spielen hat die Mannschaft von Marc Unterberger vier gewonnen, sein Gegenüber Schommers erwartet am Sonntag dementsprechend einen starken Gegner: "Haching wird mit sehr viel Selbstvertrauen auftreten." Aber auch die Duisburger seien durch die gute Phase zuletzt "selbstbewusst", merkte der 45-Jährige an: "Das Glas ist jetzt halbvoll, das freut mich sehr."

Bitter noch immer gesperrt - Feltscher und Anhari fehlen verletzt

Zuletzt habe der MSV das "Glück des Tüchtigen" gehabt und die Partie gegen die Dortmunder Zweitvertretung "verdient gewonnen", nachdem man kurz vor Schluss noch fast den Ausgleich kassiert hatte. An die gute Leistung wollen Schommers und Co. nun auch beim Gastspiel in Unterhaching anknüpfen - und möglichst Zählbares mitnehmen. Dass die direkten Konkurrenten allesamt schon am Samstag im Einsatz sind, spielt für Schommers aber keine Rolle: "Wir müssen in erster Linie auf uns schauen", betont der Coach.

Und er weiß auch, dass die Duisburger, die im Abstiegskampf derzeit in Rückstand liegen, ihre Hausaufgaben selber machen müssen: "Wir haben unseren eigenen Fahrplan für die letzten Spiele." Beim ersten Fahrplanhalt in Unterhaching muss Schommers neben den Langzeitverletzten und dem gesperrten Joshua Bitter auch auf Rolf Feltscher (Wade) und Hamza Anhari verzichten, der nach einem Eingriff am Knie "bis auf Weiteres" fehlt. Dennoch: Gegen die junge Unterhachinger Mannschaft, denen der MSV-Coach ein "geradliniges Spiel" und eine "gute Spielanlage" attestiert, erwartet er "ein richtig gutes Drittligaspiel." In dem die Zebras gewiss weiter punkten wollen.