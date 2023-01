Schock für den SSV Jeddeloh II: Spieler stirbt bei "tragischem Unfall"

Das für Sonntag angesetzte Testspiel des SSV Jeddeloh II gegen den VfB Oldenburg fiel aus einem Grund aus, der trauriger nicht sein könnte.

Eigentlich hätte am Sonntag um 13 Uhr das Testspiel gegen den Drittligisten VfB Oldenburg angepfiffen werden sollen, doch dem SSV Jeddeloh II war es aus einem mehr als nachvollziehbaren Grund gar nicht mehr nach Fußball spielen. Wie der Verein auf Facebook mitteilte, ist einer seiner Spieler am Samstag "bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen".

Wie mittlerweile bestätigt wurde, handelt es sich beim verunglückten Spieler um Hannes Eckbauer. Sein ehemaliger Klub BSV SW Rehden drückte am Sonntag via Instagram stellvertretend das aus, was wohl alle denken: "Wir wünschen der Familie und Freunden in der schweren Zeit viel Kraft."