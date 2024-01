Schock beim FC Chelsea: Kerr erleidet Kreuzbandriss

Der FC Chelsea muss für eine lange Zeit auf Star-Stürmerin Sam Kerr verzichten. Wie der Verein mitteilte, erlitt Kerr einen Kreuzbandriss.

Die 30-Jährige bereitete sich mit ihren Teamkolleginnen um die deutschen Ann-Katrin Berger, Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken im Trainingslager in Marokko auf die zweite Saisonhälfte vor, in der sie nun selbst nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Die australische Angreiferin hatte in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, verpasste im Juli unter anderem die ersten Spiele der Weltmeisterschaft im eigenen Land - damals allerdings noch wegen einer Wadenverletzung.

Nun erlitt die australische Rekordtorschützin (26 Tore) also einen Kreuzbandriss und wird damit auch in der Champions League nicht mehr eingreifen können. Nach vier Spielen stand sie in dieser Saison dort bereits bei fünf Treffern. Kerr steht seit 2019 bei Chelsea unter Vertrag. In 128 Pflichtspielen erzielte sie 99 Tore und war maßgeblich am Gewinn von vier Meisterschaften beteiligt.