FC 24: Deutsche Damen im allerersten Frauen-TOTY?

Abwehr: Selma Bacha - Olympique Lyon

Als Linksverteidigerin zeichnet sich Selma Bacha vor allem durch ihren großen Offensivdrang aus: Vier Treffer hat die Französin in der Division 1 Feminin bereits vorbereitet - in nur neun Partien. Ihr größter Vorteil aber dürfte die Community-Beliebtheit ihrer UCL-Live-Karte in FUT sein. Diese zählt in FC 24 zu den stärksten LV-Items überhaupt. kicker eSport