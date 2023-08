Schnellster Spieler auf Schalke? Lasme: "Bin ich, bin ich"

Neuzugang in erster Medienrunde 08.08.2023

1:59Mit Eintracht Braunschweig wartet alles andere als ein leichter Gegner auf Schalke 04 in der ersten Pokalrunde. Neuzugang Bryan Lasme will an den Auftritt gegen Kaiserslautern anknüpfen und die Atmosphäre im Stadion aufsaugen.