Schmidt über die "Arschkarte, mit zehn gegen acht zu spielen"

Der MSV Duisburg gastierte in Meppen und wollte den Schwung vom Sieg gegen Viktoria Köln mitnehmen. Die Zebras holten immerhin einen mühevollen Dreier in Überzahl gegen Meppen, wobei Trainer Hagen Schmidt auch die Überzahl thematisierte.

Nach dem knappen und mühevollen 2:1-Sieg des MSV Duisburg trat Siegtorschütze Orhan Ademi bei "MagentaSport" ans Mikrofon und erkannte, dass die Zebras "ein bisschen Mühe hatten". Den Gästen spielten die Platzverweise (Florian Egerer in der 37. Minute und René Guder in der 54. Minute) auf Seiten des SV Meppen natürlich in die Karten: Danach erwarteten die Duisburger "zwei tiefstehende Viererketten. Solche knappen Spiele haben wir aber vor ein paar Wochen noch verloren."

Auch Coach Hagen Schmidt sah in Meppen ein "komisches Spiel, wobei die erste Hälfte klar an Meppen ging". Denn bis zum ersten Platzverweis, und sogar teilweise bis kurz vor dem zweiten, waren die Meppener die bessere Mannschaft. Doch die zwei Roten Karten "mussten das Spiel kippen", ordnete der Trainer die Bedeutung der beiden Platzverweise ein.

MSV auch in zweifacher Überzahl wackelig

Ursprünglich war es der Plan des MSV, speziell im Mittelfeld mit der Doppelsechs aus Marvin Bakalorz und Marvin Knoll das Spiel zu kontrollieren. Doch über weite Strecken der Partie haben es die Gäste nicht geschafft, "das Spiel eng zu machen, auf die zweiten Bälle zu gehen und Zugriff zu bekommen". Auch deswegen biss sich der MSV über die komplette Spielzeit hinweg die Zähne an der Meppener Defensive aus. Der 52-Jährige sprach dabei aber auch von der "Arschkarte, mit zehn gegen acht zu spielen".

Glücklicherweise reichte die Leistung der Zebras beim Auswärtsspiel gegen den dezimierten SV Meppen für einen Dreier im Abstiegskampf. Der Sieg war einer der vielen "Big Points der vergangenen Wochen, weil du dich da unten absetzen musst. Das ist ja auch nicht unser Anspruch, da unten herum zu dümpeln." Weitere wichtige Zähler kann die Schmidt-Elf am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Zwickau sammeln (13 Uhr).