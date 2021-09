"Schlüsselspieler" Götze verlängert bis 2024 in Eindhoven

Mario Götze hat seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven verlängert. Der Offensivmann unterzeichnete einen neuen Dreijahresvertrag.

Erst kürzlich hatte Götze erklärt, nicht an einen Abschied aus Eindhoven denken zu wollen. Nun folgte der logische Schritt: Der 29-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim niederländischen Vizemeister bis 2024. "Ich möchte hier Teil des großen Ganzen bleiben. Das ist das Beste, was mir in der aktuellen Phase meiner Karriere passieren konnte", wird Götze in einer Mitteilung des Traditionsklubs zitiert.

Der ehemalige Bundesliga-Profi (231 Erstliga-Einsätze für Dortmund und Bayern) spielt seit Oktober 2020 in der Eredivisie. In 35 Pflichtspielen erzielte er zehn Tore und gab zehn Vorlagen. Nach drei Spieltagen in der aktuellen Saison rangiert Götze mit seinem Klub auf Rang eins der niederländischen Eliteliga, hat allerdings den angepeilten Einzug in die Champions League verpasst.

Wir können uns als Team weiterentwickeln und ich bin gerne dabei. Mario Götze

Infolgedessen habe es nochmal "ernsthaftes Interesse" anderer Klubs gegeben, sagt Eindhovens Sportdirektor John de Jong. Aber: "Obwohl Mario seinen Fußball sehr gerne auf höchstem Niveau spielen möchte, hat er sich entschieden, bei uns zu bleiben. Er will mit PSV Titel gewinnen." Als "Schlüsselspieler", so de Jong weiter, sei Götze sehr wichtig, "um unsere Ambitionen zu erfüllen".

Götze, dessen ursprünglicher Kontrakt im Sommer 2022 ausgelaufen wäre, betonte, dass die PSV "ein ganz besonderer Verein" sei. "Ich bin gerne Teil des großen Ganzen beim PSV und freue mich, meine Karriere hier fortzusetzen", sagte der gebürtige Memminger. "Wir können uns als Team weiterentwickeln und ich bin gerne dabei."