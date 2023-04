Schiris gegen Diskriminierung: "Wir müssen der Bagatellisierung ein Ende setzen"

In der Saison 2021/22 mussten mehr Spiele als je zuvor aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden. Deswegen rufen Deniz Aytekin, Katrin Rafalski und Kisanet Zekarias in einem Video dazu auf, künftig noch entschlossener dagegen vorzugehen.

Möchte die Kolleginnen und Kollegen ermutigen: Katrin Rafalski. Getty Images for DFB

Rassismus, Sexismus und Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierungen sollen auf den Fußballplätzen keine Rolle spielen, deswegen erheben jetzt in einer Kampagne der Schiedsrichter und die Schiedsrichterin des Jahres ihre Stimme. Gemeinsam mit Oberliga-Schiedsrichter Kisanet Zekarias haben Deniz Aytekin und Katrin Rafalski ein siebenminütiges Lehrvideo gedreht, weil Diskriminierungen zu oft nicht erkannt, geahndet und gemeldet werden. Das soll sich ändern.

"Vielfalt ist eine Stärke des Fußballs, in den Bundesliga-Stadien genauso wie auf den Amateurplätzen im ganzen Land", wird Aytekin vom DFB zitiert. "Gleichzeitig aber gibt es auch Herausforderungen wie etwa Vorurteile, Ausgrenzung und manchmal sogar Hass und Gewalt. Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass wir auch als Unparteiische, egal in welcher Liga, entschieden gegen Diskriminierung vorgehen."

Rekordwert bei Spielabbrüchen

In der Spielzeit 2021/22 mussten 911 Partien in Deutschland aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden - ein trauriger Rekordwert.

"Schiris müssen den Unterschied zwischen einer Beleidigung und einer Diskriminierung auf und neben dem Platz in kürzester Zeit bewerten, sie müssen ihre Handlungskompetenzen und die Abläufe bei Diskriminierungsvorfällen kennen", erklärt Rafalski. "Mit unserem Video wollen wir die Kolleginnen und Kollegen auf den Plätzen empowern. Wir müssen der Bagatellisierung ein Ende setzen."

Wie aus einer Bagatelle schnell ein großes Problem werden kann, weiß Aytekin und plädiert mit seinen Kollegen für ein frühes Einschreiten, gerade in unteren Ligen, wo keine Kameras oder Mikrofone am Spielfeldrand stehen. "Da kann es mit 'Kartoffel' losgehen und leider auch mal zur Schlägerei ausarten", so Aytekin im Interview mit dem kicker.

Das Lehrvideo "Schiris gegen Diskriminierung" wird vom DFB und den Landesverbänden künftig in der Aus- und Fortbildung von Unparteiischen eingesetzt. Auf www.dfb.de/schiris kann das Lehrvideo und eine Checkliste zum Umgang mit Diskriminierung abgerufen werden.