Schiele: "Wir wollen ein stabiler Zweitligist werden"

Bemerkenswert schnell ist es Michael Schiele (43) in Braunschweig gelungen, eine Einheit zu bilden, die Zuversicht weckt. Und als Zweiter ins neue Jahr startet.

Bei seinem Amtsantritt im Sommer hatte Schiele erzählt, wie einschüchternd er es früher als gegnerischer Spieler empfunden hat, mit dem Bus die Hamburger Straße entlangzufahren und die hitzige Stimmung aufzugreifen. Sieben Monate später stellt sich die Frage, wie weit er bei seinem formulierten Ziel, in der Stadt dieses Gefühl wieder zu erzeugen, ist?

"Grundsätzlich können wir auf eine erfolgreiche Hinrunde blicken, das hilft auf diesem Weg natürlich", sagt Schiele im kicker-Interview (Montagausgabe) und wird konkret: "Wir hätten zu Hause noch den einen oder anderen Punkt mehr holen können, sind in der Auswärtstabelle besser. Dennoch habe ich das Gefühl, dass wir die Menschen in Braunschweig und der Region wieder mitgenommen haben. Das zeigen uns die Reaktionen auch nach nicht gewonnenen Spielen. Unsere Fans sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die alles reinhaut und sich zerreißt."

Zum Jahreswechsel steht Braunschweig auf Platz 2. Schiele hat schon in seinem ersten Jahr in Braunschweig die Aufstiegschance. "Dass noch viele Spiele ausstehen und es am Ende ein Hauen und Stechen geben wird, will ja meistens keiner hören", scherzt Schiele und erklärt dann: "Unser Ziel war es, uns stabil aufzustellen, uns zu entwickeln. Das ist uns im Verlauf des ersten Halbjahres gelungen. Wenn wir an diese Entwicklung anknüpfen und noch ein paar Dinge optimieren, ist vieles möglich."

Bis zu den letzten vier Spielen will die Eintracht ihre Position verteidigen, "und dann freuen wir uns auf ein schönes Finale", so Schiele. Zu den Entwicklungsmöglichkeiten des Vereins sagt der 43-Jährige: "Wenn wir den Weg weiterverfolgen, mit einem klaren Plan und dem konsequenten Einbau von jungen, entwicklungsfähigen Spielern nachhaltig etwas aufzubauen, dann sollte Eintracht Braunschweig den Anspruch haben, mittelfristig wieder ein stabiler Zweitligist zu sein."

