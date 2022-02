Schiele über Bangsow: "Keine Sorgen, ihn spielen zu lassen"

Wer hütet das Tor von Eintracht Braunschweig im Heimspiel gegen den SC Freiburg II? BTSV-Coach Michael Schiele bereitet seine Keeper auf jede Eventualität vor.

Jasmin Fejzic ist eine Bank zwischen den Pfosten bei Eintracht Braunschweig. In dieser Saison hütete der Kapitän der Eintracht in allen bisherigen 24 Ligapartien von der ersten bis zur letzten Minute das Tor der Eintracht, mit einem kicker-Notenschnitt von 2,75 gehört er zu den Top-Keepern der Liga.

Für das Heimspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) droht der 35-Jährige aber auszufallen. Grund: Fejzic hat sich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Bisher konnte Fejciz nur individuelle Einheiten absolvieren, erst am Freitag wird er wieder mit seinen Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen, wie Schiele am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Partie berichtete. Ob es dann 24 Stunden später für einen Einsatz gegen Freiburg reicht, liegt unter anderem auch in der Entscheidungsgewalt Fejzics: "Er hat genug Erfahrung und wird wissen, ob er spielen kann", sagte Schiele, der aber zuversichtlich ist, dass Fejzic mit an Bord sein wird.

Schiele lobt Bangsow - Strompf ersetzt Behrendt

Doch auch für einen eventuellen Ausfall Fejzics sieht sich Schiele gerüstet. In diesem Fall würde Yannick Bangsow zu seinem zweiten Ligaeinsatz für die niedersächsischen Löwen kommen. Der 23-Jährige vertrat Fejzic bereits einmal in der Saison 2019/20, als der Stammkeeper wegen Rückenproblemen am 11. November 2019 bei Preußen Münster (1:1) kurzfristig passen musste. Zwei weitere Drittligapartien absolvierte Bangsow in der vergangenen Saison im Trikot von Viktoria Köln. "Bangsow macht einen sehr guten Eindruck, er ist klar im Kopf", lobt Schiele seinen Ersatztorwart: "Ich würde mir keine Sorgen machen, ihn spielen zu lassen."

Eine andere Personalie ist dagegen quasi geklärt: Philipp Strompf wird Brian Behrendt ersetzen, der gegen die Freiburger wegen einer Gelb-Rot-Sperre passen muss. "Er hat weit die Nase vorne, um Behrendt am Samstag zu ersetzen", sagte Schiele.