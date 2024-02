Schiedsrichter ganz schwach: Die Noten zu Leipzig gegen Real

Schiedsrichter: Irfan Peljto

kicker-Note: 6 - Die Aberkennung des 1:0 durch Sesko (2.) war eine Fehlentscheidung, die umso krasser ist, weil sich der Referee die Szene nicht selbst noch einmal angeschaut hat. Auch sonst in der Zweikampfbeurteilung und in der Verhängung persönlicher Strafen willkürlich und ohne Linie. AFP via Getty Images