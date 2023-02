Schicksalsspiele: Als Ancelotti flog und Coman traf

Von der Trainerentlassung bis zum finalen Triumph: Die Wege des FC Bayern kreuzten sich in den vergangenen Jahren häufig mit Paris St. Germain. Schicksalsspiele, die in Erinnerung bleiben. Auch am Dienstagabend im Prinzenpark?

Aus Paris berichtet Frank Linkesch

Es sei kein "Do-or-die-Spiel", sagte Julian Nagelsmann am Montagabend in Paris. Zu Deutsch: Es geht im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals noch nicht um alles, eine Entscheidung wird erst im Rückspiel in München am 8. März fallen. Fast vergessen ist, dass die Königsklassen-Geschichte des FC Bayern in Paris begann, ihr allererstes Spiel in diesem Wettbewerb verloren sie am 14. September 1994 nach Toren von George Weah und Daniel Bravo mit 0:2. Der heutige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn stand im Tor, Lothar Matthäus war dabei, Giovanni Trapattoni hieß der Trainer. Die Bayern scheiterten später im Halbfinale an Ajax Amsterdam.

Paris führt im direkten Vergleich

Die Gesamtbilanz aus elf Champions-League-Partien ist bislang für die Münchner negativ, fünf Siegen stehen sechs Niederlagen gegenüber, Unentschieden endete dieser Vergleich noch nie. Die Tordifferenz lautet 15:15.

Ein kurzer Rückblick auf legendäre Duelle der jüngeren Vergangenheit:

Gruppenphase 2017: Am 27. September trauen Arjen Robben, Franck Ribery, Mats Hummels und Jerome Boateng ihren Augen nicht, als sie ihre Namen in der Startaufstellung vermissen. Nur Robben wird später eingewechselt, als alles zu spät ist, beim Endstand von 0:3. Als die Münchner tags darauf in der Heimat landen, ist die Entscheidung über Trainer Carlo Ancelotti bereits gefallen, der Italiener wird entlassen. Jupp Heynckes kehrt ein letztes Mal zum FC Bayern zurück, beim Wiedersehen im Dezember siegt sein Team mit 3:1 gegen PSG, Corentin Tolisso gelingt ein Doppelpack.

Finale 2020: Die Corona-Pandemie hat alles verändert, der Fußball in Europa ruht wochen-, teils monatelang. Als der Spielbetrieb wieder startet, will auch die UEFA ihre wichtigsten Wettbewerbe beenden, die Lösung ist ein Finalturnier in Lissabon der besten acht Teams. Zuschauer sind nicht zugelassen, der gebotene Fußball dafür teils spektakulär wie Bayerns 8:2 gegen den FC Barcelona im Viertelfinale. Im Endspiel treffen Hansi Flicks Bayern auf Thomas Tuchels PSG. Manuel Neuer erwischt im Tor einen Glanztag, Thiago leitet in seinem letzten Spiel für den FCB mit einem perfekten Pass auf Joshua Kimmich das Tor des Tages ein, das Kingsley Coman nach Kimmichs Flanke per Kopf erzielt. Die Bayern sind zum sechsten Mal die Könige von Europa, David Alaba tröstet den weinenden Neymar.

Viertelfinale 2021: Die Revanche folgt ein paar Monate darauf. Den Bayern fehlt der verletzte Torjäger Robert Lewandowski, sie liegen im Hinspiel in der Allianz-Arena früh mit 0:2 hinten. Dennoch spielen sie fantastisch, haben Chance um Chance, gleichen aus - und verlieren nach Kylian Mbappes zweitem Treffer dennoch mit 2:3. Weil die Auswärtstorregel in der Saison 2020/21 noch gilt, reicht Eric Maxim Choupo-Motings Tor zum 1:0-Sieg im Rückspiel nicht, die Bayern sind draußen.