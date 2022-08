Scherning in Bielefeld: So geht es in Osnabrück weiter

Früh in der Saison muss der VfL Osnabrück einen neuen Trainer suchen, da Coach Daniel Scherning einem Angebot aus Bielefeld folgte. So geht es nun beim Drittligisten weiter.

Scherning wechselte im Sommer 2021 aus Paderborn, wo er damals als Co-Trainer agierte, nach Osnabrück. Nach nur gut einem Jahr endet seine Arbeit beim VfL wieder, da der Coach einem Angebot aus der 2. Bundesliga von Arminia Bielefeld folgte. Der 38-Jährige bat seinen bisherigen Arbeitgeber um eine Freigabe, diese haben die Lila-Weißen am Donnerstagvormittag erteilt.

"Wir hatten einen offenen Austausch mit Daniel, nachdem Arminia Bielefeld auf ihn und auch auf uns zugekommen ist. Mit der Freigabe für einen Wechsel haben wir seinem Wunsch entsprochen, den wir inhaltlich für ihn persönlich nachvollziehen können. Gleichzeitig hätten wir aber auch gerne die im vergangenen Sommer erfolgreich begonnene Zusammenarbeit fortgesetzt", erklärt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh auf der Website des Drittligisten.

Osnabrück befindet sich nun also unfreiwillig früh in der Saison auf der Suche nach einem neuen Trainer. Einen Schnellschuss wird es definitiv nicht geben, wie Shapourzadeh berichtet: "In Bezug auf die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers verfolgen wir einen klaren Plan, nehmen uns aber auch die notwendige Zeit, um die bestmögliche Entscheidung für den VfL zu treffen. Auf sportlicher Ebene gilt es nun, nach zwei Niederlagen in Folge schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen."

Danneberg und de Souza übernehmen zunächst

Bis der neue Coach gefunden ist, übernehmen die bisherigen Co-Trainer Tim Danneberg und Danilo de Souza die erste Mannschaft des VfL. Beide sind dann auch beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SV Wehen Wiesbaden verantwortlich.