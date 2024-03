Schandl: "Wir wollen abliefern und zur EURO"

Die ÖFB-U-17-Auswahl von Teamchef Martin Scherb ist guter Dinge vor dem Start der Eliterunde in Niederösterreich.

Österreichs U-17-Auswahl nimmt in der Eliterunde in Wiener Neustadt die letzten Hürden für die EM auf Zypern (20. Mai bis 5. Juni) optimistisch in Angriff. Teamchef Martin Scherb muss mit Adrian Riegel aus der Akademie St. Pölten lediglich einen Leistungsträger vorgeben.

"Slowenien, Norwegen und wir begegnen sich sicher auf Augenhöhe, Spanien ist vom Namen her der Favorit. Aber bei einer Eliterunde kann immer alles passieren", weiß Scherb. Ausrutscher dürfe man sich keinen erlauben.

Besonderes Augenmerk legte Scherb gemeinsam mit Sportwissenschafter Christoph Gonaus wieder auf die Belastungssteuerung seiner Schützlinge. Außerdem sind dem Herzogenburger der Teamspirit und eine klare Spielidee wichtig. "Wir wollten vermeiden, dass wir in der Entwicklung als Team plötzlich alles umändern müssen. So haben wir für uns variable Lösungen gefunden, die wir jederzeit problemlos anwenden können", sagt Scherb.

Für die EM qualifizieren sich die acht Gruppensieger der Eliterunde und die sieben besten Zweiten. Kapitän Thomas Schandl von der WAC-Akademie ist motiviert: "Die Fans die ins Stadion kommen, können sich darauf verlassen, dass wir voll da sein werden und in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen. Wir wollen abliefern und zur EURO."