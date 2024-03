Klopp, Streich, Silberberger und die längstdienenden Trainer Europas

9. David Healy (Linfield FC, seit 14.10.2015)

In der Qualifikation für die EURO 2008 hat sich der Nordire in ganz Europa einen Namen gemacht, als er mit 13 Toren den alten Rekord von David Suker auslöschte. Als Linfield-Trainer hat der frühere Leeds-Stürmer in den letzten acht Jahren fünf Meistertitel gefeiert, zuletzt musste er sich aber mit Rang zwei begnügen. IMAGO/Inpho Photography