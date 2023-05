"Schalke-Bayern-Dimension": Wiesbaden feiert zu früh - aber ist bereit für die Relegation

Erst der Jubel, dann Osnabrücks Wunder in der Nachspielzeit. Nun sollen die Blicke beim SV Wehen Wiesbaden nach vorne auf die Relegation gerichtet werden.

Sascha Mockenhaupt (li.) verfolgt mit den Fans auf dem Rasen die letzten Minuten in Osnabrück. IMAGO/Eibner

Nach dem Abpfiff und dem 1:0-Sieg gegen Halle jubelte die Mannschaft mit ihren Fans, die auf das Spielfeld gestürmt waren. Nach und nach sickerte allerdings durch, dass Osnabrück in der Nachspielzeit seiner Partie gegen BVB II erst den Ausgleich und dann sogar den Siegtreffer erzielte. "Das hat schon Schalke-Bayern-Dimension, ein Wechselbad der Gefühle", fasste Co-Trainer Nils Döring, der den gesperrten Markus Kauczinski an der Seitenlinie vertrat, am "MagentaSport"-Mikrofon zusammen.

Die Konstellation vor der Begegnung war klar - siegen und das höher als der Konkurrent aus Osnabrück. Letztendlich fehlte ein Treffer. "Halle hat eine sehr gute Partie bestritten. Im Endeffekt war der Sieg auch verdient. Das zweite oder dritte Tor wäre dann aber auch vermessen gewesen", so Döring.

"Das lag nicht nur an heute"

Abwehrspieler Ahmet Gürleyen wurde immer wieder von Robin Heußer mit Standards gesucht, doch nur einmal entstand daraus wirklich Torgefahr, da konnte Halles Lucas Halangk noch auf der Linie klären. Auch bei seinen Mitspielern fehlten Glück und Präzision. "Dass da der ein oder andere reingehen muss, das wissen wir. Das lag nicht nur an heute, das hatten wir schon immer", resümierte Gürleyen.

"Wir haben das Spiel gewonnen und wenn man Spiele gewinnt, kann man erstmal glücklich sein. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen klaren Kopf bekommen", erklärte Döring und gab der Mannschaft einen Tag frei, danach liegt der Fokus auf der Relegation. Gürleyen zeigt sich indes schon bereit für die Entscheidungsspiele: "Eine Woche länger können wir auch warten."

Kempe gibt Karriereende bekannt

Am 2. Juni (20.15 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt das Relegationshinspiel, wer dann nach Wiesbaden reist, steht erst am morgigen Sonntagnachmittag fest. Sicher mit dabei ist Dennis Kempe. Der 36-Jährige wird seine Karriere nach der Saison beenden, das gab der SVWW vor dem Anpfiff bekannt. Nun hat der Linksverteidiger noch zwei Spiele vor der Brust.

Kempe spielt seit 2020 für Wiesbaden und wurde dort zu einem wichtigen Spieler. "Dennis ist ein einzigartiger Mensch und ein absoluter Musterprofi. Er hat unsere Werte jeden Tag vorgelebt und damit großen Einfluss darauf gehabt, wo wir heute stehen", wird Sportdirektor Paul Fernie in der Pressemitteilung zitiert. Zum Abschluss seiner Karriere, in der er 154 Zweitliga- und 106-Drittligaspiele bestritt, könnte noch ein Aufstieg folgen.