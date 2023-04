Schäfers Wunsch an das Da-Silva-Felix-Team: "Breite Brust, Spaß haben, das Ding holen!"

Der VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld kämpfen um den Deutschen Meistertitel der B-Junioren. Am Sonntag findet das Finale statt. Zwischen zwei Teams, die im vergangenen Sommer schon einmal aufeinandertrafen.

Die letzte Reise beginnt an diesem Samstag wenn die U-17-Junioren des VfL Wolfsburg die Fahrt nach Ostwestfalen antreten. Dorthin, wo morgen gegen Arminia Bielefeld (11 Uhr, LIVE! bei kicker) das Finale um die Deutsche Meisterschaft stattfindet. "Wir können aus dem Vollen schöpfen", sagt Trainer Dennis da Silva Felix, bei dem und dessen Team die große Vorfreude mit in den Bus steigt.

Verwandelte den entscheidenden Elfer im Halbfinale: Wolfsburgs David Odogu (re.). IMAGO/regios24

Und das Wissen, dass der gesamte VfL die Daumen drückt - am Freitag sendeten Profifußballer und- fußballerinnen letzte Motivationsgrüße per Videobotschaft an die Jungs, die am Ostermontag in einem packenden zweiten Halbfinale gegen die TSG Hoffenheim per Elfmeterschießen das Finalticket lösten. "Jetzt", sagt Coach da Silva Felix, "wollen wir uns den Titel holen."

Vorbereitungsduell ohne Aussagekraft

Gegen einen Gegner aus Bielefeld, der Schalke 04 aus dem Wettbewerb warf und vor voraussichtlich bis zu 10.000 Zuschauern den Heimvorteil besitzt. In der Saisonvorbereitung haben der VfL und die Arminia schon einmal gegeneinander gespielt, die Aussagekraft aber sei überschaubar, sagt da Silva Felix über den damaligen 1:0-Sieg seiner Mannschaft. "Beide Seiten haben viel rotiert." Trevor Benedict, gegen Hoffenheim im Rückspiel als Einwechselspieler der "Gamechanger", erzielte Anfang August den Siegtreffer.

Am Sonntag nun werden die Besten aufeinandertreffen, am Samstagnachmittag wird der VfL bei einer Stadionbegehung in der Schüco-Arena schon einmal Finalluft schnuppern. Und will dann seine überragende Saison mit dem Titel krönen. "Das", sagt Trainer da Silva Felix, "wäre das i-Tüpfelchen."

Geschäftsführer Schäfer glaubt an den Erfolg

Und für den VfL Wolfsburg der erste Deutsche Meistertitel in dieser Altersklasse. Geschäftsführer Marcel Schäfer glaubt an seinen Nachwuchs. "Unsere Jungs haben in beiden Spielen gegen Hoffenheim extrem gut auf Rückschläge reagiert, sind immer zurückgekommen, das spricht für diese Truppe und ihre Moral", sagt der 38-Jährige.

"Sie haben sich das Glück erarbeitet, den Finaleinzug erzwungen." Dort gehe es gegen Bielefeld nun darum, "sich zu belohnen, sich die Krone aufzusetzen". Schäfer gibt seiner Truppe diesen Wunsch mit auf den Weg nach Ostwestfalen: "Breite Brust, Spaß haben, das Ding holen!"