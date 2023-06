Schade ist neuer Elfmeterschütze der deutschen U 21

Nach den beiden Elfmeter-Fehlschüssen zum EM-Auftakt hat sich U-21-Trainer Antonio Di Salvo auf einen neuen deutschen Schützen festgelegt.

Gegen Tschechien will die deutsche U-21-Nationalmannschaft an diesem Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) unbedingt ihren ersten Sieg bei der EM in Georgien und Rumänien einfahren - notfalls auch via Elfmeter.

Beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Israel hatte das am vergangenen Donnerstag nicht geklappt: In der dritten Minute war Youssoufa Moukoko per Elfmeter gescheitert, in der 80. Minute der eingewechselte Jessic Ngankam. Beide Stürmer hatten hinterher via Social Media rassistische Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen.

Am Samstag hatte sich Cheftrainer Antonio Di Salvo noch nicht festlegen wollen, wer beim nächsten Elfmeter antreten darf. "Ich wollte auch erst mal mit den Spielern sprechen, das hatte ich bis dahin noch nicht getan", erklärte er am Sonntag vor dem Anpfiff des zweiten Gruppenspiels am "Sat.1"-Mikrofon.

Nun aber steht das Ergebnis fest: "Kevin Schade wird den nächsten Elfmeter schießen", verriet Di Salvo. Der 21-jährige Angreifer, seit dem Winter in Diensten von Premier-League-Klub FC Brentford, ist in seiner Profikarriere bislang noch zu keinem Strafstoß angetreten.

"Sie sind beide total selbstbewusst und sicher"

Das gilt auch für Schades Vertreter gegen Tschechien: Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic vom 1. FC Köln, der gegen Israel vor dem zweiten Elfmeter für Ngankam ausgewechselt worden war, steht Di Salvo zufolge am Sonntag bereit, ist aber nicht automatisch auch in Zukunft fester Schütze Nummer zwei. Das hänge vielmehr auch davon ab, "wer auf dem Platz steht".

Di Salvo ist sich sicher, dass sich das doppelte Nervenflattern während des ersten EM-Auftritts nicht wiederholen wird. "Sie sind beide total selbstbewusst und sicher und hauen den nächsten rein", sagte er über Schade und Huseinbasic.

Moukoko, der gegen Israel insgesamt einen unglücklichen Auftritt hinlegte (kicker-Note 5), fehlt gegen Tschechien nach Muskelproblemen zunächst in der Startelf. Ngankam darf beginnen, muss sich aber bei einem möglichen Elfmeter hintenanstellen.