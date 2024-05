SC Verl verabschiedet Sextett

Der SC Verl hat im Rahmen des letzten Saison-Heimspiels gegen Preußen Münster sechs Spieler verabschiedet.

Barne Pernot, Nico Ochojski, Niclas Nadj, Marcel Mehlem, Tom Müller und Joscha Wosz werden in der kommenden Drittliga-Saison nicht mehr für den SCV dem Ball hinterherjagen. Das Sextett wurde am Sonntag vor dem Westfalenduell mit Preußen Münster (2:0) im heimischen Stadion verabschiedet.

Abwehrspieler Pernot (24), der 2020 von Holstein Kiel gekommen war, bestritt in seiner Zeit in Verl 56 Drittliga-Spiele (zwei Tore), in der zu Ende gehenden Saison waren es bislang 23 Einsätze (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,30).

zum Thema Der Kader des SC Verl in der Übersicht

Der ein Jahr ältere Defensiv-Nebenmann Ochojski zählte in dieser Runde zu den Verler Dauerbrennern: 35 Einsätze, zwei Tore, zwei Assists und ein kicker-Notenschnitt von 3,29. Insgesamt sammelte der ehemalige Kölner Fortune seit Sommer 2021 97 Drittliga-Partien für Verl (acht Tore).

Mittelfeldspieler Nadj (23) war im Winter vom Zweitliga-Nachbarn SC Paderborn hinzugeholt worden. Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag hat der gebürtige Hamburger 15-mal für Verl in der 3. Liga gespielt (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,42).

Mehlem war hauptsächlich Joker

Routinier Mehlem (29), der mit der Erfahrung von 43 Zweitliga-Spielen Anfang September ebenfalls aus Paderborn gekommen war, geht nach einer Saison, in der er hauptsächlich als Joker gebraucht wurde (17 Einwechslungen bei bislang 19 Einsätzen, Notenschnitt: 3,39).

Schlussmann Müller (26) war diese Saison klare Nummer zwei hinter Luca Unbehaun und kam daher auf insgesamt nur sechs Einsätze. Der langjährige Hallenser war zum Ende des vergangenen Sommer-Transferfensters aus Münster geholt worden. Gar nur zweimal als Joker zum Einsatz kam Mittelfeldakteur Wosz (21), der aus dem Leizpiger NLZ stammt und Neffe von Ex-Profi Dariusz Wosz ist. Seit Anfang Oktober wurde Wosz gar nicht mehr in der Liga gebracht.

Landespokal-Finale gegen Bielefeld

Zwei Pflichtspiele stehen für Verl in dieser Saison noch aus. In der Liga geht es am Sonntag zum Abschluss zum Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball, im Endspiel des Landespokals Westfalen trifft der SCV am Samstag, 25. Mai, auf den Lokal- und Liga-Rivalen Arminia Bielefeld.