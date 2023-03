SC Paderborn ist deutscher Pro-Clubs-Meister

Das Eins-gegen-eins dominiert den FIFA-eSport. Die Pro League setzt jedoch auf Elf-gegen-Elf - wie im echten Sport. Eine Disziplin, in der sich der SC Paderborn zum Ligameister krönte.

Denn der SCP setzte sich am Sonntag in einem engen Fernduell gegen den VfB Stuttgart durch und fuhr damit erstmals die deutsche Meisterschaft in der Pro League Championship ein. Für die Paderborner ein überfälliger Triumpf, landete das Team in den letzten beiden Spielzeiten doch zweimal auf dem zweiten Rang.

Favorit und Verfolger im Gleichschritt

Klar war die Ausgangslage vor dem letzten Doppelspieltag am Wochenende gewesen: Mit zwei Siegen hatte der spätere Champion es in der eigenen Hand. Und tatsächlich glückte Auftakt ins Unterfangen Meisterschaft eindrucksvoll. Mit 6:1 fegten die Ostwestfalen Fortuna Bottrop vom Platz und verschafften sich gegenüber ebenso siegreichen Schwaben den Matchball.

Während der VfB es im abschließenden Duell der Saison jedoch mit Hansa Rostock aus dem unteren Tabellenmittelfeld zu tun bekam, erwartete den Tabellenführer ein richtiger Brocken: Würzburg, selbst nicht weniger als Tabellendritter, stellte sich als letzte Hürde zwischen Paderborn und den ersehnten Titel.

Schützenhilfe besiegelt den Titelgewinn

Beide Favoriten taten sich zunächst schwer und kamen schleppend in die Partien. Während es für die Ostwestfalen torlos in die Kabinen ging, sah sich der Verfolger gegen den Underdog von der Ostsee gar einer Niederlage gegenüber. Nach zwei frühen Toren der Rostocker stand es zur Pause 1:2 aus Stuttgarter Sicht.

Der doppelte Vizemeister wollte sich jedoch nicht auf die Schützenhilfe verlassen und drehte nach dem Seitenwechsel auf. Folgerichtig fiel das erlösende 1:0, nach dem Hansas Treffer zum 3:1 den Stuttgartern im Parallelspiel endgültig den Gar ausmachte und den Titel für den SC Paderborn besiegelte.

Schön, dass es nach so langer Zeit nun geklappt hat. Niklas Rußkamp, Paderborner Teammanager

"Das ganze Team rund um unseren Paderborner E-Sports Verein und unseren Kooperationspartner, dem SC Paderborn 07 eSports, hat die letzten Jahre hart und kontinuierlich gearbeitet und wichtige Strukturen für E-Sports in Ostwestfalen errichtet. Der Großteil unseres Kaders stand bereits in der ersten Saison der Pro League Championship auf dem Feld, jetzt belohnen sich die Jungs mit dem Titel. Schön, dass es nach so langer Zeit nun geklappt hat", freute sich Niklas Rußkamp, einer der Pro Clubs Teammanager des Vereins, anschließend.

Gelaufen ist die Spielzeit der Paderborner trotz beendeter Liga aber noch nicht. Nur eine Woche nach der Meisterschaft könnte direkt das Double folgen. Denn der SCP steht im Pokalfinale, das am 5. März stattfinden wird. Gegner dabei ist eine sicherlich hoch motivierte Mannschaft aus Stuttgart, die sich für den verpassten Titel revanchieren wollen wird.