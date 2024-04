SC Freital: Michael reicht den Staffelstab im Sommer an Beck weiter

Knut Michael beendet seine Trainertätigkeit beim SC Freital zum Saisonende. Nach acht erfolgreichen Jahren übernimmt Christopher Beck.

Eine sportlich erfolgreiche Ära geht beim SC Freital mit der Spielzeit 23/24 zu Ende. Knut Michael, aktueller Cheftrainer des Sportclubs, hört auf: "Nach acht wirklich außergewöhnlichen Jahren ist es für mich nun Zeit, die Trainerpfeife erst einmal beiseite zu legen. So sehr ich dem Verein, der Mannschaft und dem Sport verbunden bin, haben die letzten Jahre auch eine Menge Kraft gekostet", so der 46-Jährige. "Viele Dinge mussten für den Fußball immer hintanstehen oder zurückstecken. Nun bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich mich fürs Erste vermehrt um ebenjene bislang zurückgestellten Sachen kümmern möchte, wieder etwas Kraft tanken will und gleichzeitig dem Verein die Möglichkeit geben, sich sportlich einen neuen Impuls geben zu lassen."

Schon vor der Fusion zum SC Freital im Jahr 2020 kam Knut Michael 2016 vom Dresdner SC nach Hainsberg und übernahm dort die erste Mannschaft in der damaligen Landesklasse Mitte. Nach zwei Aufstiegen spielen die Freitaler aktuell in der Oberliga NOFV-Süd, wo sie derzeit Rang 9 belegen.

"Mehr als nur ein Trainer"

"Mit Knut Michael verlieren wir an der Seitenlinie mehr als nur einen Trainer. Er ist über Jahre hinweg ein Gesicht des Vereins und des damit verbundenen Erfolgs unserer 1. Männermannschaft im Fußball geworden. Die Leistungen unter seiner Regie stehen für sich und zeigen, dass man mit Konstanz und Akribie viel erreichen kann", sendet Fußballabteilungsleiter Daniel Wirth höchstes Lob an den scheidenden Coach. "Er stand mit seinem Trainerteam stets für ehrlichen, geradlinigen und erfolgshungrigen Fußball."

So kommt es auch nicht überraschend, dass als sein Nachfolger sein langjähriger Assistent Christopher Beck (39) auserkoren wurde, der seit fünf Jahren Co-Trainer von Michael an der Seitenlinie ist. Beck soll also für die gewohnte Kontinuität beim Oberligisten sorgen.